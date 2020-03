Izrael se snaží vycvičit psy, aby dokázali vycítit koronavirus ze slin nakažených

Tel Aviv/Londýn Odbor izraelského ministerstva obrany pro vývoj zbraní a technologickou infrastrukturu se snaží vycvičit psy, aby dokázali ze slin nakažených vycítit koronavirus. Informoval o tom izraelský web The Times of Israel, podle něhož je výcvik v experimentální fázi. Podobný experiment chce podle zpravodajského webu udělat britská nadace ve spolupráci se dvěma britskými univerzitami.

Do experimentů v Izraeli by podle místních médií měli být zapojeni psi izraelské armády. V Británii chce na podobném výzkumu pracovat nadace Medical Detection Dogs, která již v minulosti vycvičila psy, aby vycítili Parkinsonovu chorobu, rakovinu či malárii, píše BBC. Na výzkumu toho, zda by psi dokázali vycítit koronavirus, chce nadace spolupracovat s Durhamskou univerzitou a Londýnskou školou hygieny a tropického lékařství (LSHTM).



Ředitelka nadace Claire Guestová uvedla, že prvním cílem je zjistit, jak „bezpečně získat pach viru od pacientů“. „V zásadě jsme si jisti, že by psi dokázali detekovat Covid-19,“ uvedla. Pokud by se schopnost psů prokázala, mohli by podle BBC být využíváni za tímto účelem i u lidí, kteří nemají příznaky.

„Bylo by to rychlé, efektivní, neinvazivní a zajistilo by to, aby byly testovací sady, kterými disponuje britský státní systém zdravotnictví NHS v omezeném množství, využívány pouze v případech, kdy jsou opravdu zapotřebí,“ uvedla Guestová.

Vedoucí oddělení LSHTM pro kontrolu nemocí James Logan uvedl, že podle předchozích výzkumů psi dokážou vycítit pach malárie s přesností, která je vyšší, než požaduje Světová zdravotnická organizace (WHO).

Podle nadace Medical Detection Dogs má každé onemocnění unikátní pach a psi by teoreticky bylo možné vycvičit k vycítění koronaviru za šest týdnů. Rovněž by podle nadace bylo možné psi vycvičit k odhalení horečky. Steve Lindsay z Durhamské univerzity se domnívá, že psi by pak mohli být využíváni na letištích k rychlé identifikaci potenciálně nakažených. „To by mohlo pomoci v prevenci opětovaného výskytu onemocnění, až dostaneme epidemii pod kontrolu,“ řekl.