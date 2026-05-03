Chasidská sekta v Izraeli chrlí dětské nevěsty, úřady narážejí na „kód mlčení“

  14:47aktualizováno  14:47
Rodiny v uzavřené chasidské sektě na severu Izraele systematicky provdávají dívky už od jejich 12 let. Zjištění vycházejí ze svědectví členů komunity i z podkladů vládní komise. Popisují rozsáhlé zneužívání, promyšlené utajování i omezené možnosti úřadů zasáhnout v izolovaném prostředí.
Ultraortodoxní židé se účastní svatby ve městě Beitar Illit nedaleko Jeruzaléma. (9. února 2026) | foto: Gil Cohen Magen / Sipa Press / ProfimediaProfimedia.cz

„Je to čisté znásilnění. Nikdo se čtrnáctileté dívky neptá, jestli se chce vdát. O rok později už chodí na hřiště s dítětem v kočárku,“ popsal deníku Haarec člen ultraortodoxní komunity z Javnielu. Společenství čítá 500 rodin a tvoří významnou část z pěti tisíc obyvatel města.

Vládní komise upozornila, že dětské sňatky jsou zde velmi rozšířené. Její členové narazili na projevy nefunkčního rodičovství i nehlášené sexuální zneužívání. Zároveň podotkli, že skutečný rozsah problému nelze přesně určit kvůli koordinovanému úsilí zakrývat realitu.

Komunita pořádá tajné svatby, falšuje dokumenty a uvádí úřady v omyl. V některých případech jí pomáhají skrývat těhotenství nezletilých i zdravotníci. Sekta se hlásí k braclaverskému chasidismu, který vychází z učení rabína Nachmana z Braclavi z přelomu 18. a 19. století.

Společenství považuje sňatky v brzkém věku za běžnou součást života. Teenageři, často ve věku 15 až 17 let, vstupují do manželství v souladu s učením, které takové svazky prezentuje jako „žádoucí“.

„Podle komunity to pomáhá chránit mládež před různými nebezpečími,“ uvedla komise, která vznikla v roce 2023.

Zahájení stíhání viníků je komplikované, neboť úřady mají omezený přístup ke svědectvím a důkazům. Komunita funguje na principu „kódu mlčení“, který aktivně brání členům mluvit s úřady nebo novináři.

Jakýkoli pokus o kritiku doprovází strach. Lidé, kteří hovořili s Haarecem, si pečlivě vybírali místo i čas. „Kdo promluví, riskuje, že zničí život sobě i své rodině,“ uvedla jedna z příslušnic sekty.

Situaci ilustruje případ Miky Maimoniové, kterou ve 14 letech provdali za 19letého muže a během tří měsíců otěhotněla. Před porodem ji donutili naučit se smyšlený příběh, kterým měla své těhotenství vysvětlit, a poslali ji rodit do jiného města. Ze sekty se jí podařilo uniknout v roce 2015.

Chasidská sekta v Izraeli chrlí dětské nevěsty, úřady narážejí na „kód mlčení"

