„Je to čisté znásilnění. Nikdo se čtrnáctileté dívky neptá, jestli se chce vdát. O rok později už chodí na hřiště s dítětem v kočárku,“ popsal deníku Haarec člen ultraortodoxní komunity z Javnielu. Společenství čítá 500 rodin a tvoří významnou část z pěti tisíc obyvatel města.
Vládní komise upozornila, že dětské sňatky jsou zde velmi rozšířené. Její členové narazili na projevy nefunkčního rodičovství i nehlášené sexuální zneužívání. Zároveň podotkli, že skutečný rozsah problému nelze přesně určit kvůli koordinovanému úsilí zakrývat realitu.
Komunita pořádá tajné svatby, falšuje dokumenty a uvádí úřady v omyl. V některých případech jí pomáhají skrývat těhotenství nezletilých i zdravotníci. Sekta se hlásí k braclaverskému chasidismu, který vychází z učení rabína Nachmana z Braclavi z přelomu 18. a 19. století.
Společenství považuje sňatky v brzkém věku za běžnou součást života. Teenageři, často ve věku 15 až 17 let, vstupují do manželství v souladu s učením, které takové svazky prezentuje jako „žádoucí“.
„Podle komunity to pomáhá chránit mládež před různými nebezpečími,“ uvedla komise, která vznikla v roce 2023.
Zahájení stíhání viníků je komplikované, neboť úřady mají omezený přístup ke svědectvím a důkazům. Komunita funguje na principu „kódu mlčení“, který aktivně brání členům mluvit s úřady nebo novináři.
Jakýkoli pokus o kritiku doprovází strach. Lidé, kteří hovořili s Haarecem, si pečlivě vybírali místo i čas. „Kdo promluví, riskuje, že zničí život sobě i své rodině,“ uvedla jedna z příslušnic sekty.
Situaci ilustruje případ Miky Maimoniové, kterou ve 14 letech provdali za 19letého muže a během tří měsíců otěhotněla. Před porodem ji donutili naučit se smyšlený příběh, kterým měla své těhotenství vysvětlit, a poslali ji rodit do jiného města. Ze sekty se jí podařilo uniknout v roce 2015.