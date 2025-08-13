„Dvoustátní řešení? Palestinský stát v srdci izraelského území by bylo řešením – řešením pro ty, kteří nás chtějí zničit. Nedovolíme, aby se to stalo,“ uvedl podle prohlášení ministerstva zahraničí Saar.
Vznik Státu Palestina v hranicích z roku 1967 a s hlavním městem ve východním Jeruzalémě by podle něj bylo pro Izrael sebevražedným krokem. „Vystavilo by to nebezpečí střediska, ve kterých je izraelská populace, a zatlačilo Izrael do hranic, které by nedokázal bránit,“ řekl.
Záměr uznat v září Stát Palestina v posledních týdnech oznámily Británie, Francie, Kanada či Austrálie. Palestinský stát by tak uznávaly zhruba tři čtvrtiny států zasedajících v OSN. Izraelští vládní politici či prezident Jicchak Herzog rozhodnutí kritizují, protože podle nich to lze vnímat jako odměnu pro palestinské teroristické hnutí Hamás.
„Založte si ho u sebe“
„Pokud velké státy jako Francie či Kanada chtějí ustanovit palestinský stát na svém území, tak to mohou, mají dost území. Ale tady, na izraelské půdě, se to nestane,“ uvedl Saar.
Se vznikem arabského státu na území bývalého Britského mandátu Palestina počítala rezoluce OSN z roku 1947. Rezoluce OSN 242 z roku 1967 pak nařizovala odchod izraelské armády z území zabraných při šestidenní válce z téhož roku. Palestinské organizace vyhlásily nezávislý stát na konci roku 1988 a přihlásily se k zásadám rezolucí OSN. Pro dvoustátní řešení se v současné době vyjadřuje velká část zemí.
Za produktivní nepovažuje uznání Státu Palestina v současné situaci šéf české diplomacie Jan Lipavský. Česko je podle Lipavského zastáncem dvoustátního řešení izraelsko-palestinského konfliktu, ale k takovému kroku musí vést vzájemná dohoda, řekl ministr na konci července.