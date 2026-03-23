Izraelci znovu udeřili v Teheránu. Cílí na infrastrukturu režimu

Autor: ,
  8:07aktualizováno  8:07
Izraelská armáda v noci na pondělí opět udeřila v hlavním městě Íránu. Podle agentury AFP armáda oznámila rozsáhlou vlnu útoků proti „infrastruktuře režimu“. Podle agentury Fars byly z Tehránu hlášeny výbuchy. Při útoku na jihoíránské město Bandar-Abbás podle agentury Tasnim zemřel jeden člověk z ostrahy místního rozhlasového a televizního vysílače. Rijád byl podle ministerstva obrany Saúdské Arábie v noci terčem útoku dvou balistických raket.
foto: Reuters

18 fotografií

Další osoba byla při zásahu vysílače zraněna, uvedla státní stanice Irib s tím, že za útokem podle ní stál Izrael. Přístavní město leží na jižním pobřeží Íránu u Hormuzského průlivu.

Podle saúdskoarabského ministerstva obrany při útoku na Rijád tamní protivzdušná obrana zachytila jednu balistickou raketu, druhá potom dopadla do neobydlené části města.

Spojené státy a Izrael zahájily 28. února útok na Írán. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit na Izrael a arabské státy v regionu, které hostí americké vojenské základny. Odvetné útoky na arabské státy se ale neomezují na americké vojenské objekty, terčem se staly i civilní budovy nebo energetická infrastruktura.

Před začátkem války procházela zhruba pětina světových dodávek ropy a zemního plynu klíčovým Hormuzským průlivem. Kvůli hrozbám ze strany Íránu se provoz snížil přibližně o 90 procent, což vedlo k výraznému nárůstu cen ropy.

Americký prezident Donald Trump dal Íránu v sobotu večer (v noci na neděli SEČ) 48hodinové ultimátum na úplné otevření Hormuzského průlivu, v opačném případě podle něj začnou Spojené státy ničit íránské elektrárny.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.