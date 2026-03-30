Izrael schválil trest smrti pro palestinské teroristy. Ze světa se ozývá kritika

  21:12
Izraelský parlament v pondělí schválil zákon, který zavádí trest smrti jako hlavní postih pro Palestince odsouzené za terorismus. Zákon, který prosazovaly krajně pravicové strany, silně kritizovaly lidskoprávní skupiny i evropské země. Podle agentur se očekává, že se zákon dostane k nejvyššímu soudu, aby jej přezkoumal.
Člen palestinského teroristického hnutí Hamás upravuje čelenku svému kolegovi. (13. října 2025) | foto: Profimedia.cz

Zákon nařizuje, aby vojenské soudy udělovaly trest smrti v případě zavraždění izraelského občana v rámci teroristického činu a s úmyslem „popřít existenci státu Izrael“.

Při mimořádných okolnostech mohou vojenské soudy udělit i doživotní trest. Pod vojenské soudy spadají Palestinci žijící na okupovaném Západním břehu, proti kterým je zákon podle agentur a médií především namířen.

Zákon prosazoval krajně pravicový ministr pro národní bezpečnost Itamar Ben Gvir, který ho v pondělí obhajoval na plénu. „Ode dneška všichni ví, a celý svět ví, že kdo vezme život, tak tomu stát Izrael vezme jeho život,“ řekl podle agentury AP ministr v parlamentu. Pro zákon zvedlo ruku 62 poslanců, proti 48.

Zákon už v neděli kritizovali ministři zahraničí Německa, Francie, Itálie a Británie. Podle nich návrh vykazuje „faktickou diskriminační povahu“. První nevládní organizace již oznámila, že podá podnět nejvyššímu soudu, aby zákon přezkoumal. Podle ní norma odporuje ústavě.

Jak podotýkají izraelská média, zákon se nedotkne Palestinců, kteří spáchali teroristický útok ze 7. října 2023, protože norma není retroaktivní.

