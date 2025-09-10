„Ne vždy jednáme v souladu se zájmy Spojených států. Koordinujeme se, poskytují nám skvělou podporu, čehož si vážíme, ale někdy děláme rozhodnutí a USA informujeme,“ řekl Danon izraelské rozhlasové stanici 103 FM. Dodal, že úterní úder „nebyl útokem na Katar, ale na Hamás“ a že to bylo správné rozhodnutí.
Americký prezident Donald Trump v úterý uvedl, že se jeho vláda dozvěděla o izraelských úderech v jejich průběhu a že nařídil svému zmocněnci Steveu Witkoffovi, aby varoval Katar, bylo ale už příliš pozdě. Ačkoli americký prezident útok označil za nešťastný incident, současně uvedl, že může sloužit jako příležitost k míru, přičemž eliminaci Hamásu označil za cíl, který stojí za to.
Televizní stanice Al-Džazíra s odvoláním na zdroj z Hamásu uvedla, že Izrael zaútočil ve chvíli, kdy vedení skupiny jednalo o nejnovějším Trumpově návrhu na příměří v Pásmu Gazy. Hamás popřel zprávy médií, že zemřel šéf politického křídla hnutí Chalíl Hajjá. Představitel hnutí řekl stanici Al-Džazíra, že zahynul Hajjáův syn.
Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023, kdy Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na útok Hamásu a jeho spojenců, při němž ozbrojenci na jihu Izraele zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí. Na podzim 2023 a letos v lednu a v únoru byla velká část rukojmích propuštěna výměnou za palestinské vězně při dvou příměřích. Nyní je v pásmu 48 rukojmích, z nichž asi jen 20 je stále naživu.
Podle místního ministerstva zdravotnictví ovládaného Hamásem bylo od začátku války při izraelských útocích v Pásmu Gazy zabito více než 64 500 Palestinců. OSN tyto statistiky, které nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, považuje za spolehlivé. Většina zabitých byli podle OSN civilisté.