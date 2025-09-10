Nejednáme vždy ve vašem zájmu, vzkázal Trumpovi Izrael po útoku v Kataru

Autor: ,
  11:35aktualizováno  11:35
Izrael o všem Spojené státy neinformuje a nejedná vždy v jejich zájmu, prohlásil v úterý izraelský velvyslanec při OSN Danny Danon. Reagoval tak na vyjádření prezidenta USA Donalda Trumpa o izraelském úterním útoku na vedení palestinské teroristické skupiny Hamás v katarské metropoli Dauhá. Trump totiž úder označil za „nešťastný incident“ a řekl, že se o něm dozvěděl až v průběhu.
Izraelská armáda v katarském Dauhá zaútočila na členy vedení palestinské...

Izraelská armáda v katarském Dauhá zaútočila na členy vedení palestinské teroristické organizace Hamás. (9. září 2025) | foto: ČTK

Izraelská armáda v katarském Dauhá zaútočila na členy vedení palestinské...
Po několika explozích v katarském Dauhá se nad městem vznáší dým. (9. září 2025)
Záznam z bezpečnostní kamery zachycuje výbuch v Dauhá v Kataru. (9. září 2025)
Záznam z bezpečnostní kamery zachycuje výbuch v Dauhá v Kataru. (9. září 2025)
17 fotografií

„Ne vždy jednáme v souladu se zájmy Spojených států. Koordinujeme se, poskytují nám skvělou podporu, čehož si vážíme, ale někdy děláme rozhodnutí a USA informujeme,“ řekl Danon izraelské rozhlasové stanici 103 FM. Dodal, že úterní úder „nebyl útokem na Katar, ale na Hamás“ a že to bylo správné rozhodnutí.

Americký prezident Donald Trump v úterý uvedl, že se jeho vláda dozvěděla o izraelských úderech v jejich průběhu a že nařídil svému zmocněnci Steveu Witkoffovi, aby varoval Katar, bylo ale už příliš pozdě. Ačkoli americký prezident útok označil za nešťastný incident, současně uvedl, že může sloužit jako příležitost k míru, přičemž eliminaci Hamásu označil za cíl, který stojí za to.

Televizní stanice Al-Džazíra s odvoláním na zdroj z Hamásu uvedla, že Izrael zaútočil ve chvíli, kdy vedení skupiny jednalo o nejnovějším Trumpově návrhu na příměří v Pásmu Gazy. Hamás popřel zprávy médií, že zemřel šéf politického křídla hnutí Chalíl Hajjá. Představitel hnutí řekl stanici Al-Džazíra, že zahynul Hajjáův syn.

Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023, kdy Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na útok Hamásu a jeho spojenců, při němž ozbrojenci na jihu Izraele zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí. Na podzim 2023 a letos v lednu a v únoru byla velká část rukojmích propuštěna výměnou za palestinské vězně při dvou příměřích. Nyní je v pásmu 48 rukojmích, z nichž asi jen 20 je stále naživu.

Podle místního ministerstva zdravotnictví ovládaného Hamásem bylo od začátku války při izraelských útocích v Pásmu Gazy zabito více než 64 500 Palestinců. OSN tyto statistiky, které nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, považuje za spolehlivé. Většina zabitých byli podle OSN civilisté.

Válka v Izraeli

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.