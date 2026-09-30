Netanjahu přivítal cestující z letu FlyDubai. Jsi skutečný hrdina, chválil muže zachránce

„Když se na tebe dívám, vidím lva – velkého hrdinu,“ řekl Netanjahu muži, se kterým se setkal po incidentu na izraelském letišti Ben Gurion. Muž měl stále na sobě zakrvácenou košili, kterou oblékal i na záběrech z letu. S izraelským premiérem se následně objal a poplácal po zádech.
Muž byl podle dostupných informací jedním z cestujících, kteří zasáhli proti pilotovi poté, co během letu pobodal svého kolegu a pokusil se s letadlem havarovat. Společně s ostatními cestujícími a piloty se jim podařilo situaci zvládnout a s letounem následně bezpečně přistáli v Saúdské Arábii.
Incident se stal dopoledne na letu FZ 1037 z Dubaje do Tel Avivu. Na palubě letounu bylo zhruba 180 lidí. Podle izraelských médií evakuační letadlo vypravené do Saúdské Arábie pro cestující přerušeného letu po 16:00 SELČ odletělo do Izraele. Kolem 17:30 SELČ pak letadlo s evakuovanými cestujícími přistálo v Tel Avivu.
Letecká společnost ve svém prohlášení uvedla, že příčiny události zůstávají neznámé, a varovala před „předčasnými spekulacemi“. Příčina sporu mezi piloty nebyla jasná.
Pilot, kterého izraelský úředník identifikoval jako občana Ománu, byl po přistání letadla zatčen, uvedl Netanjahu. Izraelské ministerstvo dopravy oznámilo, že bude provedeno společné vyšetřování incidentu s ministerstvem obrany.
Netanjahu již dříve označil událost za „velmi závažný bezpečnostní incident“ a uvedl, že saúdské úřady pilota vyslechnou.