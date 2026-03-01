Pahlaví pochválil Trumpa za údery na Írán, nabídl plán pro novou reformu Íránu

Autor: ,
  15:05aktualizováno  15:05
Rezá Pahlaví, syn posledního íránského šáha a jedna z hlavních postav íránské exilové opozice, ocenil vojenskou operaci vedenou USA a Izraelem proti Íránu. Pahlaví vyjádřil hlubokou vděčnost americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi za jeho rozhodný postup, přičemž zdůraznil, že slova o blížící se svobodě dodala Íráncům potřebnou sílu k převzetí kontroly nad vlastním osudem.

Pahlaví v komentáři pro deník The Washington Post uvedl, že přijímá výzvy Íránců, aby vedl transformaci země, jejíž cílem je vypracování nové ústavy a uspořádání svobodných voleb.

Demonstrant drží fotografii Rezy Pahlaviho během shromažďují na podporu americko-izraelských úderů v Íránu poblíž Bílého domu. (28. února 2026)
Íránci žijící v Japonsku a jejich rodiny se shromáždili v poblíž íránského velvyslanectví v Tokiu, aby vyjádřili podporu sobotním útokům USA a Izraele na Írán. (1. března 2026)
Demonstranti ve Washingtonu nesou fotografii Rezy Pahlavího. (28. února 2026)
Lidé pláčou na shromáždění na náměstí v Teheránu poté, co byl při izraelském a americkém útoku zabit nejvyšší íránský vůdce ajatolláh Alí Chameneí. (1. března 2026)
67 fotografií

Mnozí Íránci, jak uvnitř země, tak v exilu, jsou nicméně k jakékoliv budoucí významné roli Pahlavího skeptičtí, a to vzhledem k jeho osobnosti i k autoritářské vládě jeho otce, od které se nikdy nedistancoval.

Podle Pahlavího je smrt nejvyššího duchovního vůdce Alího Chameneího, který zemřel v sobotu při americko-izraelských úderech, historickou šancí na osvobození Íránu a nastolení nové éry stability na Blízkém východě.

V rámci příprav na pád současného režimu Pahlaví představil strategický plán nazvaný Projekt prosperity Íránu, který má zajistit stabilitu země v prvních 100 dnech po kolapsu teokracie a zabránit chaosu či mocenskému vakuu.

Zahraničněpolitická vize nového Íránu podle Pahlavího zahrnuje okamžité uznání Izraele a vytvoření širšího regionálního mírového rámce. Návrh má nahradit dosavadní ideologii a učinit z Íránu pilíř stability na Blízkém východě.

Závěrem textu vyzval mezinárodní společenství, aby v nadcházejících dnech stálo při íránském lidu a bylo připraveno uznat legitimní přechodnou vládu ve chvíli, kdy se represivní aparát režimu definitivně zhroutí.

USA a Izrael v sobotu zahájily rozsáhlé údery na cíle v Íránu, který v odvetě zaútočil na Izrael a americké cíle v regionu. Trump vysvětloval vojenskou operaci jako snahu zabránit Íránu získat jadernou zbraň.

Americký prezident také vyzval íránský lid, aby vyšel do ulic a převzal vládu nad svou zemí. „Až skončíme, převezměte vládu nad svou zemí,“ řekl Trump. K tomu, aby Íránci byli připravení dát najevo svůj nesouhlas s režimem a šli do ulic, vyzval v sobotu také Pahlaví.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.