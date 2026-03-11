Íránské drony a rakety mířily na Emiráty, Saúdy i Bahrajn. V Iráku zasáhly americkou misi

„Šest balistických střel vyslaných směrem k letecké základně Prince Sultána bylo zachyceno a zničeno,“ uvedlo saúdské ministerstvo obrany podle agentury AFP a dodalo, že obrana zachytila také další balistickou střelu vyslanou na východ země. Zpráva nezmiňuje, kdo střely vyslal. V uplynulých dnech země hlásila útoky z Íránu.
„Protivzdušná obrana Spojených arabských emirátů v současné době reaguje na hrozby střel a dronů z Íránu,“ uvedlo v noci podle stejné tiskové agentury ministerstvo obrany této země s tím, že zvuky explozí znamenají „zachycení dronů a střel“.
Íránské revoluční gardy mezitím podle AFP uvedly, že podnikly vzdušný útok na základnu amerického námořnictva v Bahrajnu a na zařízení v iráckém Kurdistánu. Hlásily také útok na Izrael. Podle agentury Reuters informovaly rovněž o útoku na americkou vojenskou základnu v Kataru nebo americké cíle ve Spojených arabských emirátech. Informace o případných důsledcích těchto útoků zatím nejsou dostupné.
Útoky na americké centrum diplomatické podpory
Americké diplomatické zařízení v iráckém Bagdádu také v noci na středu zasáhly drony, napsal deník The Washington Post. Z úderu je podle něj podezřelá proíránská ozbrojená skupina. Washington se zatím k těmto informacím nevyjádřil. Podle Reuters se nikdo nezranil.
Dron zasáhl americké centrum diplomatické podpory, což je rozsáhlé podpůrné logistické a operační středisko nacházející se poblíž bagdádského letiště, uvedla s odkazem na své zdroje stanice CNN, podle níž by mohlo jít o íránský útok. Podle jednoho ze zdrojů televize dron zasáhl místo poblíž strážní věže.
Směrem ke komplexu bylo v úterý vypuštěno šest dronů, z nichž pět bylo sestřeleno, jeden zasáhl americké zařízení, píše The Washington Post, podle jehož zdroje ale útok pravděpodobně provedli bojovníci z koalice proíránských ozbrojených skupin, která se nazývá Islámský odpor v Iráku.
Izrael odmítl diplomatické návrhy Libanonu
Izraelská armáda informovala o íránských střelách mířících na Izrael a aktivaci izraelské protivzdušné obrany. Podle serveru The Times of Israel (ToI) po poslední íránské salvě střel nebyla v Izraeli hlášena žádná zranění nebo přímé zásahy.
Izrael mezitím podnikl další vzdušné útoky na Teherán a také na jižní předměstí Bejrútu, kde podle své armády útočil na infrastrukturu militantního hnutí Hizballáh, které podporuje Írán, uvedla CNN. O izraelském útoku na předměstí Bejrútu informovala také libanonská média, na záběrech byl podle AFP vidět kouř stoupajících ze zasažených míst.
Izrael mezitím podle listu Financial Times odmítl diplomatické návrhy Libanonu na zastavení své stupňující se ofenzívy proti Hizballáhu, jednat je ochoten během bojů. Bejrút chce s Izraelem podle listu jednat až po zastavení palby.
Současný konflikt na Blízkém východě začaly Spojené státy společně s Izraelem 28. února svým útokem proti Íránu s deklarovaným cílem zamezit Teheránu získat jadernou zbraň. Od té doby ve vzdušných útocích pokračují. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony a střelami útočit na Izrael a americké vojenské objekty na Blízkém východě, přičemž podle médií zasahují i civilní cíle v okolních arabských zemích.
Za poslední týden zasáhly pravděpodobně íránské útoky několik amerických ambasád a konzulátů v regionu, včetně budovy velvyslanectví v Kuvajtu nebo konzulátu v Dubaji, podotkl The Washington Post. Ministerstvo zahraničí podle něj nařídilo evakuaci řady diplomatů z regionu.
Od začátku konfliktu zahynulo sedm amerických vojáků při íránských odvetných úderech v Kuvajtu a Saúdské Arábii. Pentagon v úterý připustil, že zraněno bylo 140 amerických vojáků. Izrael podle agentury Reuters informoval o 11 zabitých civilistech při íránských útocích.
Íránský velvyslanec při OSN Amír Saíd Íravání v úterý řekl, že při izraelsko-amerických úderech v Íránu dosud zahynulo více než 1300 civilistů. Izraelské útoky na Libanon od začátku války zabily 570 lidí, uvedlo v úterý podle deníku L’Orient-Le Jour (OLJ) libanonské ministerstvo zdravotnictví.