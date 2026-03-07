Izrael zahájil novou vlnu úderů na Teherán, USA v prvním týdnu války zasáhly 3000 cílů

„Izraelské ozbrojené síly (IDF) zahájily vlnu rozsáhlých leteckých úderů proti vládním cílům v íránském hlavním městě,“ uvádí se v prohlášení izraelské armády. Íránská státní televize podle AFP informovala o výbuchu v západní části Teheránu. Později íránská státní média odvysílala záběry masivních požárů na teheránském mezinárodním letišti Mehrábád.
Protivzdušná obrana je v provozu, oznámila izraelská armáda brzy ráno. Během noci armáda opakovaně hlásila útoky ze strany Íránu. V Jeruzalémě se dnes ráno ozvala exploze poté, co byl vyhlášen poplach kvůli íránské raketě. Nejsou nahlášeni žádní mrtví ani zranění.
Sirény v sobotu brzy ráno místního času také varovaly před íránskými útoky v Bahrajnu. Saúdská Arábie oznámila, že zneškodnila drony mířící na její rozsáhlé ropné pole Šajbah v oblasti Rub al-Chálí a sestřelila raketu vypálenou na leteckou základnu Prince Sultána ve východní části země využívanou i americkými letouny
V Dubaji se časně ráno ozvaly exploze a vláda oznámila aktivaci protivzdušné obrany. Cestující čekající na lety na letišti v Dubaji, nejrušnějšího světového vzdušného přístavu pro mezinárodní dopravu, byli po vyhlášení poplachu odvedeni do vlakových tunelů. Letecká společnost Emirates oznámila, že do odvolání pozastavuje všechny lety do Dubaje i odtud.
Katarský ministr energetiky Saad Kaabí v rozhovoru s deníkem Financial Times varoval, že válka by mohla „srazit světové ekonomiky na kolena“. Předpověděl rozsáhlé zastavení energetických exportů ze zemí Perského zálivu, které by mohlo vyhnat cenu ropy až na 150 dolarů za barel.
Velké ztráty íránského režimu
Americké ústřední velitelství (Centcom) oznámilo, že v tomto týdnu zasáhlo cíle jako vojenská velitelská a řídicí centra, systémy protivzdušné obrany a také íránské lodě a ponorky.
Podle pátečního vyjádření íránského velvyslance při OSN Amíra Saída Íraváního zahynulo v konfliktu se Spojenými státy a Izraelem nejméně 1332 Íránců.
Spojené státy a Izrael zahájily údery proti Íránu minulý týden v sobotu, zabily při nich mimo jiné i dlouholetého nejvyššího duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit nejenom na Izrael a na americké vojenské objekty v regionu, ale i na civilní cíle v okolních arabských zemích. Vzájemné vzdušné údery pokračují.
Zmařený dronový útok na ropné pole
Saúdská Arábie zmařila íránský dronový útok na důležité ropné pole. Zamířeno a zničeno bylo šest dronů. Rijád také zachytil další balistickou střelu vypálenou na leteckou základnu Prince Sultána ve východní části země využívanou i americkými letouny. S odkazem na saúdskoarabské úřady to uvedly světové tiskové agentury.
Pravděpodobně íránské drony jen před několika dny cílily na ropnou rafinerii patřící státní ropné společnosti Saudi Aramco v Ras Tanuře ve východní části Saúdské Arábie. Podle oficiálních zpráv byly tyto drony zachyceny a zničeny. Aramco provozuje i ropné pole, na které drony mířily tentokrát.
Americko-izraelská válka s Íránem vedla k narušení dodávek ropy. Její cena proto výrazně roste. Severomořská ropa Brent se v pátek poprvé po zhruba dvou letech dostala nad 90 dolarů za barel a nad 90 USD stoupla i americká ropa WTI. Za celý týden pak WTI vykázala nejvyšší týdenní růst od roku 1983.