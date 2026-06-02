Trump se podle zdrojů obeznámených s telefonátem neudržel a kvůli eskalaci bojů v Libanonu, která ohrožuje jeho snahu o dosažení dohody s Íránem, na Netanjahua vulgárně křičel. Prezident podle Axiosu nešetřil silnými slovy a izraelského lídra obvinil z absolutního nevděku.
„Co to kur.. děláš?“ zařval údajně prezident do telefonu. „Jsi zatracenej blázen. Nebýt mě, byl bys ve vězení,“ prohlásil podle jednoho ze zdrojů s jasným odkazem na své snahy zajistit Netanjahuovi milost v jeho probíhajícím korupčním procesu.
„Zachraňuju ti zadek. Všichni tě teď nenávidí. Všichni kvůli tomu nenávidí Izrael,“ shrnul Trumpův vzkaz další americký úředník.
Ačkoli podle zdrojů Trump uznal, že Izrael má právo se bránit neustálému ostřelování ze strany teroristického hnutí Hizballáh, izraelská vojenská reakce podle něho byla neúměrná. Washingtonu vadily především narůstající civilní oběti a srovnávání celých libanonských budov se zemí jen kvůli likvidaci jediného velitele.
Premiér sklopil uši
„Dobře, dobře, prostě se postarej, ať je to vyřízené,“ stáhl se nakonec izraelský premiér. Následně izraelské úřady skutečně zrušily, nebo minimálně odložily, plánované nálety na Bejrút.
Trump se po telefonátu pochlubil na své sociální síti Truth Social, že měl s Netanjahuem velmi produktivní hovor, díky kterému se Izraelci stahují. Prohlásil, že žádní vojáci do Bejrútu nejdou a ti, co už byli na cestě, se obrátili zpět. Izraelské vojenské zdroje nicméně vzápětí popřely, že by jacíkoli vojáci do libanonské metropole vůbec směřovali.
Šéf Bílého domu dodal, že vyjednal prostřednictvím zástupců dohodu přímo s Hizballáhem, a rozhovory s Íránem tak podle něj pokračují rychlým tempem.