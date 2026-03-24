Izrael útočil v Bejrútu, Írán v Haifě a Tel Avivu. V akci údajně byla i kazetová munice


  7:24
Írán v noci pokračoval v ostřelování Izraele v odvetě za pokračující americko-izraelské údery z předchozích dnů. Izraelská armáda hlásí, že íránské rakety mířily do několika oblastí, ve městě Haifa zasáhla kazetová munice obytný dům, o mrtvých či raněných nejsou zprávy, napsal web Times of Israel. Izrael naproti tomu podnikl sedm vzdušných útoků na jižní předměstí Bejrútu, uvedla agentura AFP.
Záběr po íránském útoku na Tel Aviv (24. března 2026)

Záběr po íránském útoku na Tel Aviv (24. března 2026) | foto: Reuters

Důsledky izraelského útoku na Libanon (24. března 2026)
Záběr po íránském útoku na Tel Aviv (24. března 2026)
Důsledky izraelského útoku na Libanon (24. března 2026)
Záběr po íránském útoku na Tel Aviv (24. března 2026)
Íránská státní televize nad ránem oznámila, že ozbrojené síly vysílají směrem na Izrael novou salvu balistických střel. Vedle zásahu předměstí Haify podle izraelských ozbrojených sil dopadla jedna z raket v centrální části země, patrně však v neobydleném místě. Poplach zněl v Tel Avivu, kde bylo zasaženo několik stavení, i dalších městech, z Jeruzaléma byla hlášena exploze neznámého původu.

Příslušník policejních složek v Teheránu (23. března 2026)
Teherán opět čelil útokům. (23. března 2026)
Snímek z videa, které podle USA ukazuje zničení íránského dronu na neznámém místě (22. března 2026)
Íránská střela vypálená na Izrael viditelná z Hebronu na Západním břehu Jordánu (23. března 2026)
Útokům čelil také Libanon, na který míří izraelské vzdušné síly s deklarovanou snahou zlikvidovat proíránské militantní hnutí Hizballáh. O následcích dnešních úderů zatím libanonské úřady neinformovaly.

Spojené státy a Izrael zahájily 28. února útok na Írán. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit na Izrael a arabské státy v regionu, které hostí americké vojenské základny. Odvetné útoky na arabské státy se ale neomezují na americké vojenské objekty, terčem se staly i civilní budovy nebo energetická infrastruktura.

Mohlo by Vás zajímat

