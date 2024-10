Spirála eskalace? Izrael chystá odvetu, v Íránu může cílit i na jaderná zařízení

Po íránském útoku mluvčí izraelské armády Daniel Hagari prohlásil, že bude mít „následky“. „Máme plány a budeme jednat v čase a na místě, kde se rozhodneme,“ varoval.

Podle listu The New York Times se američtí činitelé obávají, že tentokrát bude izraelská odpověď mnohem vážnější než po podobném útoku v dubnu. Izrael tehdy na naléhání amerického prezidenta Joea Bidena, který se obával širší eskalace, ostřeloval „jen“ leteckou základnu v Isfahánu, městě obklopeném některými významnými íránskými jadernými zařízeními, samotným zařízením se vyhnul.

Nyní ale Američané soudí, že by Izrael mohl zacílit na tato zařízení. Podle nich by pravděpodobným terčem mohlo být město Natanz, nacházející se severně od Isfahánu. Natanz je srdcem íránského jaderného programu.

Portál Axios s odvoláním na izraelské činitele uvádí, že pravděpodobným cílem Izraele budou íránská ropná zařízení, ale že Netajnahuova vláda uvažuje i o íránských systémech protivzdušné obrany či cílených atentátech podobných operaci, při které byl zabit vůdce Hamásu Ismáíl Haníja.

Pokud by se Írán po izraelských úderech rozhodl znovu v odvetě zaútočit, podle izraelských činitelů jsou na stole všechny možnosti, včetně úderů na íránská jaderná zařízení. „Máme velký otazník nad tím, jak Íránci na útok zareagují, ale bereme v úvahu i možnost, že by do toho šli naplno, což by byla úplně jiná hra,“ uvedl jeden izraelský představitel.

„Írán dnes večer udělal velkou chybu a zaplatí za ni,“ varoval Netanjahu. „Íránský režim nechápe naše odhodlání bránit se a naše odhodlání k odvetě proti našim nepřátelům. Pochopí to. Budeme se držet pravidla, které jsme zavedli: kdokoli zaútočí na nás, zaútočíme na něj.“

Izraelský list Haarec s odvoláním na své diplomatické zdroje tvrdí, že ještě před úterním íránským útokem na Izrael USA prostřednictvím evropských zemí varovaly Írán, že Izrael může v odvetě zaútočit na strategická místa Islámské republiky, včetně těch spojených s jaderným programem či ropným průmyslem. USA takto chtěly odradit Írán od další eskalace událostí na Blízkém východě.

Proč Írán použil jen balistické rakety?

Hlavní analytik Washingtonského institutu pro blízkovýchodní politiku a bývalý pracovník Pentagonu Grant Rumley podotýká, že na rozdíl od dubnového útoku, kdy měl Izrael k dispozici několikadenní varování, aby mohl koordinovat obranu se svými spojenci v regionu, úterní údery přišly jen s několikahodinovým předstihem. „Je těžké vidět tento nový útok jako pouze symbolický. Rozhodně to vypadá jako eskalace ze strany Íránu,“ podotýká Rumley.

Analytik si též všímá toho, že zatímco v dubnu Írán využil kombinaci dronů, řízených střel a balistických raket, nyní využil jen ty poslední. Podle Rumleyho se Írán chtěl vyhnout dubnovému selhání tím, že využil rychleji se pochybující balistické rakety s cílem zahltit protivzdušný obranný systém.

Izraelská obrana se však znovu ukázala být velice účinná. Zdravotní služby hlásily jen dva střepinami lehce zraněné lidi. Při dubnovém útoku Írán způsobil jen menší škody na jedné vojenské základně a střepiny vážně zranily sedmiletou dívku z arabské beduínské komunity.

Hrozby Íránu a jeho spojenců

Náčelník generálního štábu íránské armády Mohammad Bagherí varoval, že Írán odpoví na jakoukoli akci proti svému území dalšími údery na Izrael. Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí v noci na středu na sociální síti X napsal, že Írán zaútočil v úterý na Izrael v sebeobraně a že cílem úderu byla jen vojenská infrastruktura. „Naše akce je ukončená, pokud se izraelský režim nerozhodne vyvolat další odvetu,“ uvedl Arakčí.

Íránské revoluční gardy už dříve uvedly, že útok byl odvetou za zabití šéfa libanonského hnutí Hizballáh Hasana Nasralláha a dalších velitelů hnutí v předchozích týdnech.

Též proíránské milice v Iráku slíbily odvetné akce proti americkým základnám v zemi a jemenští povstalci, spojenci Íránu, v úterý napadli v Rudém moři další dvě plavidla; posádkám se nic nestalo.

Íránský útok přivítalo palestinské hnutí Hamás, které loni v říjnu teroristickým útokem na Izrael spustilo válku s Izraelem v Pásmu Gazy. Hamás označil útok za „hrdinský čin“.