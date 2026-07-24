Izraelský premiér Benjamin Netanjahu se kvůli vývoji sešel s některými představiteli ozbrojených a bezpečnostních sil, včetně náčelníka generálního štábu armády Ejala Zamira či šéfa tajné služby Šin Bet Davida Ziniho. Podle ToI se incident stal u palestinské vesnice Till po příchodu židovských osadníků z nedaleké osady Havat Gilad.
Okolnosti střelby a informace o tom, co jí předcházelo, jsou nejasné, protože izraelský a palestinský popis události se rozcházejí.
Armáda uvedla, že jí bylo nahlášeno napadení židovských osadníků, kteří byli u palestinské vesnice „na výletě“. Palestinci podle armády sebrali zbraň „bezpečnostnímu koordinátorovi“, který na místo dorazil z Havat Giladu, a zahájili na osadníky palbu.
Armáda později sdělila, že zastřelila Palestince, který se zbraně zmocnil. O dalších palestinských obětech se nicméně nezmínila. Netanjahu v reakci na incident uvedl, že vláda „proti teroristům“ zasáhne se vší rozhodností.
Isám Sajfí, představitel strany Fatah v Tillu, agentuře Reuters řekl, že skupina 25 až 30 osadníků se násilně pokoušela vstoupit do dvou palestinských domů ve východní části vesnice. V tom se jim podle něj snažili zabránit místní obyvatelé, na což osadníci reagovali střelbou.
Po půl hodině se osadníci vrátili a napadli západní část vesnice, kde na nezletilého Palestince zaútočili zbraní. To podle Sajfího vyvolalo na místě chaos, načež přijeli izraelští vojáci, kteří spolu s osadníky zahájili palbu.
Izraelská armáda později podle ToI sdělila, že osadníci do oblasti, kam nemají za běžných okolností povolen přístup, vydali bez předchozí koordinace s vojenskými silami.
Podle izraelské zdravotnické služby byli také dva Izraelci zraněni. Izraelská armáda později podle ToI potvrdila, že při incidentu zemřeli dva její vojáci. Palestinské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že při střelbě izraelské armády byli zabiti čtyři Palestinci a další čtyři utrpěli zranění.
Izraelská armáda v reakci na incident podle serveru ToI oznámila přípravu na „rozsáhlou protiteroristickou operaci v tomto sektoru“. Armáda zároveň uvedla, že se připravuje na odvetné útoky osadníků proti Palestincům. Představitel armády podle serveru varoval, že v oblasti panuje „atmosféra odplaty“ a ozývají se hlasy volající po útocích na palestinské obce.
Podle palestinských médií již ke dvěma útokům došlo, a to ve vesnicích Farata a Džít. V obou případech vstoupily desítky židovských osadníků do obcí a páchaly tam žhářské útoky. V první vesnici byl při střetech mezi obyvateli a osadníky postřelen jeden Palestinec.
Západní břeh, kde žijí asi tři miliony Palestinců, Izrael okupuje a osidluje od jeho obsazení za války v roce 1967. Na okupovaném území Západního břehu žije asi 500 tisíc Izraelců a osady územně tříští oblast, kde Palestinci chtějí mít svůj budoucí stát.