V úterním prohlášení izraelský premiér Benjamin Netanjahu a ministr obrany Jisrael Kac uvedli, že Úda byl zodpovědný za vraždy, únosy a zranění mnoha izraelských civilistů a vojáků izraelských ozbrojených sil. V době útoku Hamásu na jižní Izrael ze 7. října 2023 byl šéfem rozvědky.
Civilní obrana, která slouží jako organizace první pomoci působící pod vedením Hamásu, dříve oznámila, že ve čtvrti Rimál ve městě Gaza izraelské údery zabily tři lidi a nejméně 20 dalších lidí bylo zraněno.
Hamás se k možnému úmrtí svého velitele zatím nevyjádřil. Média v Gaze spojená s hnutím však podle serveru The Times of Israel informovala, že Úda byl zabit spolu se svou ženou a syny.
Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023 poté, co ozbrojenci hnutí Hamás a jeho spojenců při útoku na jihu Izraele pozabíjeli na 1200 lidí, většinou civilistů, a dalších 251 osob unesli. Izrael pak zahájil rozsáhlou vojenskou ofenzivu, při které v Gaze zabil nejméně 72 797 Palestinců. Podle zahraničních nevládních organizací přes 80 procent obětí byli civilisté.