Izraelci stříleli do lidí, tvrdí po incidentu u konvoje svědci i šéf nemocnice

Čtyři pětiny zraněných, které přijala nemocnice ve městě Gaza po čtvrtečním incidentu u humanitárního konvoje, měly střelná poranění. Podle agentury AP to naznačuje, že izraelští vojáci stříleli do davu. Také svědci mluví o tom, že se stali terčem izraelské palby, zatímco se snažili sehnat jídlo pro své rodiny. Izraelská armáda to převážně popírá.