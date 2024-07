Izrael se chystá na příjem těhotných rukojmí, od útoku uplynulo devět měsíců

„Je to symbolický den, doba po které se vám může narodit dítě. Normálně jde o šťastný den, ale v situaci, kdy je mladá žena v rukou teroristů, o kterých víme, že rukojmí zneužívají a znásilňují, je devět měsíců pro mou dceru velmi smutným datem,“ uvedla v úterý Orli Gilboaová, jejíž dceru Daniellu Palestinci unesli 7. října z vojenské základny Nahal Oz.

„Udělejte vše pro to, abyste mě přivedli domů, dokud jsem naživu,“ vzkázala dvacetiletá Daniella na videu z Gazy, které v lednu publikoval Hamás. Žena se po boku dalších čtyř vojaček objevila i na záběrech ze základny. Jsi krásná, říká jí bojovník Hamásu, načež ženy naloží na korbu auta.

Z celkem 251 lidí, které islamisté odvlekli do Pásma Gazy, jich v zajetí zůstává 116, včetně dvanácti žen a dvou malých dětí. Izraelská armáda se domnívá, že nejméně 43 rukojmích už nežije. Dosud osvobození rukojmí popisují, že od svých věznitelů čelili týrání, včetně sexuálního násilí, bití či hladovění.

V první fázi mírové dohody, o které izraelská delegace nyní jedná s Hamásem, by mělo radikální hnutí propustit 33 rukojmích včetně všech žen, mužů starších padesáti let a všech zraněných. Většině zadržovaných žen je do třiceti let.

Izraelské nemocnice a psychiatři se podle deníku Jisra’el ha-jom připravují na možnost, že mezi propuštěnými zajatci mohou být i těhotné ženy. Izraelští experti vytvořili dokument, který má zdravotníkům a dalším pracovníkům pomoci s přípravou na jakékoliv scénáře. Mimo jiné jde o případy, kdy žena uvažuje o přerušení těhotenství, nebo chce dítě z náboženských či dalších důvodů donosit a potřebuje podporu.

Rozsáhlý text deníku The New York Times v prosinci ukázal, že Hamás při říjnovém útoku na jižní Izrael systematicky využíval sexuální násilí a znásilňování žen a dívek jako zbraň. OSN to v březnu potvrdila. „Jasné a přesvědčivé důkazy ukazují, že rukojmí byli během zadržování v Pásmu Gazy znásilňováni a že ti, kteří jsou v současnosti drženi v zajetí, jsou stále vystaveni takovému zneužívání,“ uvedla organizace.

„Bojíme se o naší dceru i další ženy“

„Teď je to devět měsíců. Od žen, které se vrátily, jsme slyšeli, že v zajetí panuje brutalita. A my se bojíme, bojíme se o naši Doron i o další ženy,“ řekla podle deníku The Times Simona Steinbrecherová. Její dceru, třicetiletou veterinářku, útočníci odvlekli z jejího domu v kibucu Kfar Aza.

Steinbrecherová a další rodiče zajatců opakovaně vyzvali izraelskou vládu v čele s Benjaminem Netanjahuem, aby udělala vše pro dosažení dohody. V posledních dnech se zdá, že by mohla být skutečně na dosah. Deník The Washington Post ve čtvrtek napsal, že Izrael a Hamás už dosáhly rámcové úmluvy a nyní jednají o tom, jak ji realizovat.

„Devět měsíců je příliš dlouhá doba, zejména pro ženy. Je naší společnou odpovědností zajistit, aby se vrátily,“ řekla Meirav Leshem Gonenová. Její třiadvacetiletou dceru Romi teroristé unesli při pokusu o útěk z hudebního festivalu Supernova v Negevské poušti.

Přibližně 360 z 1 200 lidí, které Palestinci toho dne zabili, byli účastníci této akce. Svědci popsali, že v místě a okolí festivalu a ve dvou nedalekých kibucech našli těla více než třiceti žen které měly „roztažené nohy, roztrhané šaty a známky zneužívání v oblasti genitálií“.