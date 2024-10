A teď rukojmí, žádají příbuzní unesených po Sinvárově smrti rychlou dohodu

„Je to významný úspěch, ale stále máme vážné obavy o osud 101 rukojmích, které Hamás nadále drží v zajetí v Gaze. Žádáme vládu, aby využila vojenského úspěchu k zajištění okamžité dohody o jejich návratu,“ uvedlo Fórum rodin rukojmích, které sdružuje část příbuzných unesených.

Reagovalo tak na na zprávy izraelských médií, že izraelští vyjednavači intenzivně diskutují o obnovení dlouho přerušených rozhovorů s Hamásem a považují smrt jeho vůdce za jedinečnou příležitost, jak konečně dosáhnout dohody. „Objevují se nové nápady. Musíme jednat rychle,“ řekl jeden z představitelů izraelské diplomacie televiznímu kanálu 12.

Sinvár byl všeobecně považován za hlavní překážku domluvy, protože nebyl ochoten slevit požadavků nepřijatelných pro Izrael.

V Tel Avivu se Sinwarova smrt ve čtvrtek stala hlavním tématem shromáždění na podporu dohody o rukojmích. „Odmítám oslavovat smrt, čekám na oslavu života“, stálo na transparentech demonstrantů.

Izraelští představitelé podle portálu The Times of Israel doufají, že Sinvárova smrt zasadí úder morálce Hamásu a povede k dezorientaci v jeho řadách. To by podle nich mohlo představitele hnutí přimět k dohodě, která by jim zajistila přežití, nebo přimět bojovníky držící rukojmí, aby je vydali.

„Vraťte nám rukojmí a zachraňte se,“ vzkázal ve čtvrtek premiér Benjamin Netanjahu s tím, že Jahjáovým zabitím válka v Pásmu Gazy nekončí, prioritou je podle něj právě návrat unesených lidí.

Americký prezident Joe Biden ve čtvrtek uvedl, že v Pásmu Gazy se otevřela šance na mír bez Hamásu u moci. Deník New York Times v minulém týdnu napsal, že Sinvarův postoj přitvrdil, a proto se američtí zprostředkovatelé domnívají, že „Hamás nemá v úmyslu dosáhnout dohody s Izraelem“.

Hlavní vyjednavač Hamásu Chalíl Hajjá v pátek uvedl, že ačkoli Sinvár zemřel, hnutí přesto nepropustí zadržované izraelské rukojmí, dokud nebude uzavřeno příměří ve válce v Pásmu Gazy.

Někteří příbuzní rukojmích chtějí radši boj

Einav Zangaukerová, jejíž syn Matan je mezi zajatci, varovala, že Izrael sice zúčtoval s „arcizločincem“ Sinvárem, ale životy unesených jsou nyní ve větším ohrožení než dříve. „Už jste sami řekli, že Hamás utrpěl vojenskou porážku. Musíme přetavit Sinvárovu likvidaci v politický vývoj, který přivede naše blízké domů,“ vzkázala. Pokud to Netanjahuova vláda neučiní, je to podle ní důkazem, že se rozhodla opustit rukojmí a upevnit svou vládu.

Bojovníci Hamásu loni 7. října v Izraeli zabili na 1 200 lidi a dalších 250 zajali. V rukou teroristů zůstává stovka z nich. Kolik rukojmích je ještě naživu, není jasné. Izraelská armáda se domnívá, že nejméně třicet lidí je už po smrti.

Sinvára zabili izraelští vojáci ve středu v jednom z domů v Rafáhu na jihu Pásma Gazy. Stalo se tak náhodou, armáda neměla předem informace o tom, že se v místě šéf Hamásu nachází.

Izraelské bezpečnostní složky se domnívají, že Sinvár se dříve skrýval se šesti rukojmími, jejichž těla nalezla izraelská armáda v srpnu poté, co je Hamás zavraždil. „Když se přiblížila k místu, kde se nacházel, Sinvár zřejmě nařídil šestici zabít a poté uprchl,“ uvedl ve čtvrtek kanál 12.

Otec zabité rukojmí Noy Marciánové, Sinvárovu smrt považuje za spravedlnost, nikoli za útěchu. „Rok poté, co jsem Nou naposledy objal, byl netvor, který měl na rukou krev našich dětí, konečně poslán k branám pekla,“ řekl. Útěcha přijde, až se ostatní rukojmí vrátí domů,“ popsal.

Sinvárovu smrt uvítalo i Fórum Tikva sdružující rodiny rukojmích, které upřednostňují vojenskou akci nežli dohodu o příměří.

„Když jsme hadovi usekli hlavu, musíme dokončit práci a zničit i jeho tělo. Právě teď musíme zvýšit vojenský tlak, obsadit maximum území a zastavit pokračující dodávky pomoci teroristům. Až bude Hamás na kolenou prosit, můžeme uvažovat o dohodě, která vrátí všechna rukojmí společně,“ uvedlo.

Americký ministr zahraničí Antony Blinken debatoval o situaci po Sinvárově smrti a možných dalších jednáních o příměří v Gaze se svými protějšky z Kataru a Saúdské Arábie. Katar s Egyptem a USA se dlouhodobě snaží zprostředkovat dohodu o klidu zbraní a propuštění rukojmích, zatím se to ale nedaří. Americká diplomacie vyjádřila naději, že ať bude novým lídrem Hamásu kdokoli, bude k jednáním přistupovat odlišně než Sinvár.