Před Hizballáhem nás zachrání jen invaze. Izraelci jsou připraveni válčit

„Všichni v Izraeli podporují útok na Libanon,“ říká čtyřicátník Arie Akerman z izraelského města Kirjat Šmona u libanonských hranic.

„Všichni chápou, že se musíme vrátit ke svému životu na severu, aniž bychom se báli, že nám Hizballáh udělá to, co loni 7. října udělal Hamás,“ dodal s odkazem na teroristický útok, při kterém bojovníci Hamásu zavraždili v jižním Izraeli na 1 200 lidí, většinou civilistů.

Síly vedené Hizballáhem od té chvíle denně útočí na izraelské obce a vojenská stanoviště podél hranice, přičemž hnutí tvrdí, že tak činí na podporu Hamásu ve válce s Izraelem v Pásmu Gazy. Výsledkem je dosud 26 mrtvých civilistů a 22 vojáků na izraelské straně.

V posledním týdnu se napětí vyostřilo po sérii explozí pagerů a vysílaček využívaných Hizballáhem a následných izraelských úderech proti Hizballáhu na jihu Libanonu. Hizballáh výbuchy komunikačních zařízení přičetl Izraeli. Ten se k nim oficiálně nepřihlásil.

Izraelská vláda už téměř rok dotuje bydlení tisíců Izraelců evakuovaných z vesnic na hranici s Libanonem. Vysídlené rodiny mají nárok na příspěvek 200 šekelů (1 200 korun) na den pro dospělé a 100 šekelů na den pro děti. Dotace jsou schválené do konce roku.

Domů se zatím nemůže vrátit ani Akerman. Otec pěti dětí se s rodinou přestěhoval do malého města Katzrin na Golanských výšinách. „Připadám si jako rostlina, kterou přesadili a která se neuchytila v půdě,“ popsal listu The Times své emoce.

„Příliš pomalu a příliš pozdě“

Ze svého domu musela odejít také jednatřicetiletá Chaja Dimantová. S manželem a dvěma malými dětmi žije u příbuzných v osadě Ramat Magšimim na Golanech od chvíle, co je z Kirjat Šmony vyhnala raketová palba. „Doufáme, že se vrátíme domů, ale musíme také žít přítomností, protože děti jsou tak malé,“ konstatovala.

Šéf izraelské armády Herzi Halevi ve středu podle stanice CNN uvedl, že cílem leteckých úderů v Libanonu je zničit infrastrukturu Hizballáhu a připravit půdu pro případný pozemní vpád izraelských sil.

„Cílem invaze je umožnit desítkám tisíc Izraelců, kteří byli vysídleni na severu země, návrat do svých domovů. Abychom toho dosáhli, připravujeme proces manévru. Vstup do Libanonu jim ukáže, co to znamená čelit profesionálním silám,“ dodal Halevi.

Izrael na sever rovněž povolal dvojici záložních brigád, které mají zajistit kontinuitu bojového úsilí. Země zatím nezahájila masovou mobilizaci, jaká následovala po útocích ze 7. října. Tanky jsou na silnicích směřujících na sever stále vzácným jevem.

„Reakce na Hizballáh je možná příliš malá a příliš pozdní,“ řekl portálu Times of Israel Moše Davidovič, šéf regionální rady v Západní Galileji. „Starší občané, kteří tuto zemi budovali, bojovali za ni, teď chodí z hotelu do hotelu. Účastním se pohřbů desítek lidí v našem regionu, kteří zemřeli – ne na nemoci, ale na smutek,“ podotkl.

„Trvá to už příliš dlouho. Nevidíme konec,“ řekl senior Jakov Lasry, který se před rokem evakuoval se svou ženou z kibucu Roš Hanikra. Nyní spolu s dalšími dvěma stovkami vysílených žije v hotelu.

Někteří, jako Israel Jibli z města Šlomi, které leží na hranicích, se ale evakuovat odmítli. „Neodejdu kvůli strachu. Pustím si hudbu, rozdělám na zahradě gril. Věřím, že musím dál žít svůj život. Den, který uplyne, už se nevrátí. Mám dva labradory, spí se mnou v bezpečné místnosti mého domu. Raket už se nebojí,“ konstatoval.