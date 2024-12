Izraelská armáda zadržela desítky lidí v nemocnici na severu Gazy

Operace v jedné z posledních nemocnic na severu Gazy a jejím okolí začala v pátek a podle nejnovějšího prohlášení izraelské armády již skončila. Izraelské operace na severu Gazy pokračují téměř 15 měsíců po zahájení ofenzívy proti Hamásu.

„Okupační síly odvedly desítky členů zdravotnického personálu z nemocnice Kamála Advána do detenčního střediska k výslechu, včetně ředitele Husáma abú Safíji,“ stojí v prohlášení. Výslech ředitele pak potvrdila také izraelská armáda.

Její postup kritizovala Světová zdravotnická organizace (WHO), podle níž izraelské síly systematicky likvidují zdravotnický systém v Pásmu Gazy. Daná nemocnice je nyní podle WHO prázdná a několik pacientů ve vážném stavu bylo kvůli vojenské akci přesunuto do jiného zařízení, kde není pro potřebnou péči dostatečné vybavení. Ve čtvrtek zdravotníci uvedli, že při izraelském útoku zemřelo pět jejich kolegů.

Izraelská pozemní a vzdušná ofenziva v Pásmu Gazy zahájená po teroristickém útoku Hamásu na Izrael z loňského 7. října, při němž zemřelo na 1200 lidí, si podle aktualizovaných údajů ministerstva zdravotnictví vlády Hamásu vyžádala 45 484 životů a dalších 108 090 zraněných.

Zhruba 90 procent z 2,3 milionu obyvatel Pásma Gazy muselo opustit své domovy a přežívá ve velmi těžkých podmínkách.