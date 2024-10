Riziko amerických obětí. Systém THAAD v Izraeli posílí zapojení USA do konfliktu

Spojené státy posílají do Izraele protiraketové obranné systémy THAAD i s příslušnou americkou vojenskou posádkou o stovce lidí. Podle expertů tak prohlubují své zapojení do eskalujícího konfliktu na Blízkém východě, a to pouze několik týdnů před soubojem o křeslo v Bílém domě. Region navíc s napětím očekává, jaká bude izraelská odveta proti Íránu.