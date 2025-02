Příměří skončí, pokud Hamás v sobotu nepropustí izraelské rukojmí, hrozí Netanjahu

Hamás v pondělí odložil až do odvolání propouštění dalších zadržovaných osob, unesených během teroristického útoku v říjnu 2023, s odkazem na údajné porušování podmínek dohody o příměří ze strany Izraele.

„Pokud nám Hamás nevrátí rukojmí do sobotního poledne, příměří skončí a izraelská armáda se vrátí k intenzivním bojům, dokud nebude Hamás konečně poražen,“ uvedl Netanjahu po čtyřhodinovém zasedání bezpečnostního kabinetu v prohlášení natočeném na videu a zveřejněném na síti X.

Neupřesnil přitom, zda má na mysli všechny zbývající zadržované rukojmí, nebo další skupinku zajatců, kteří měli být podle původní dohody v sobotu propuštěni za palestinské vězně. Americký prezident Donald Trump v pondělí prohlásil, že příměří by mělo být odvoláno, pokud Hamás do soboty nepropustí úplně všechny zbývající rukojmí.

Do soboty devět rukojmích

Izraelští představitelé v úterních vyjádřeních dbali na to, aby nevznášeli požadavek na propuštění všech 76 rukojmích, které Hamás dosud zadržuje, poznamenal zpravodajský web The Times of Israel (ToI). Nejmenovaný izraelský činitel serveru řekl, že Hamás musí do soboty propustit dalších devět rukojmích. Podle jiného představitele, s níž hovořil server Ynet, Netanjahu ve svém prohlášení nezmínil požadovaný počet rukojmích k propuštění zcela záměrně.

Premiér „uvítal požadavek prezidenta Trumpa na propuštění našich rukojmích do sobotního poledne a všichni jsme také uvítali prezidentovu revoluční vizi budoucnosti Gazy,“ uvedl podle ToI bezpečnostní kabinet v prohlášení ze svého zasedání. Trump minulý týden v Bílém domě s Netanjahuem po boku vyzval, aby se Palestinci po válce z Pásma Gazy vystěhovali a válkou zdevastované území převzaly pod svou kontrolu a rekonstruovaly Spojené státy.