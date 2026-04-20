„Zjistili jsme, že tato fotografie zobrazuje izraelského vojáka na misi v jižním Libanonu,“ napsala dnes izraelská armáda na sociální síti X. Dodala, že vůči pachatelům přijme příslušná opatření a že se k celé záležitosti postaví s maximální přísností.
Také izraelský ministr zahraničí Gideon Saar čin izraelského vojáka odsoudil a označil ho za hanebný a ponižující. „Jsem si jistý, že proti pachatelům tohoto opovrženíhodného činu budou přijata přísná opatření,“ napsal Saar na sociální síti X. „Omlouváme se za tento incident i všem křesťanům, jejichž city byly zraněny,“ dodal.
Podle deníku OLJ není jasné, kdy byla fotografie pořízena. Na internetu se objevila v neděli odpoledne, když ji sdílel palestinský novinář Júnis Tíráví na síti X. Na snímku je vidět, jak izraelský voják rozbíjí hlavu sochy Ježíše Krista, která spadla nebo kterou předtím shodil z vysokého dřevěného kříže.
Akl Nadaf, starosta křesťanské obce Debl v jiholibanonském regionu Bint Džbajl, podle OLJ potvrdil, že socha pochází z této vesnice. „Nemůžeme potvrdit, co přesně se stalo. Kvůli přítomnosti izraelské armády nemáme přístup do místa, kde se kříž nachází,“ uvedl starosta. Agentura NNA dnes napsala, že izraelská armáda v oblasti zničila několik dalších domů.
„Pokud je tato fotografie skutečná a aktuální, tyto činy nejsou v souladu s hodnotami izraelské armády ani s chováním, které se od jejích vojáků očekává,“ uvedl na X mluvčí izraelské armády Nadav Šošani ještě předtím, než armáda potvrdila, že na fotografii je izraelský voják.
Nejde o první incident
Deník OLJ v této souvislosti připomněl i další ničení náboženských symbolů izraelskými jednotkami v jižním Libanonu. Například na podzim 2024 se izraelští vojáci natočili, jak znesvěcují klášter Dajr Mímás v regionu Mardžajún nebo sochu svatého Jiří v obci Járún.
Izraelská armáda vstoupila na jih Libanonu po dvou dekádách znovu v říjnu 2024, a to opět kvůli konfliktu s libanonským hnutím Hizballáh, který se tehdy vyhrotil v souvislosti s válkou Izraele v Pásmu Gazy.
Na základě první dohody o příměří z listopadu 2024 se měla izraelská armáda stáhnout, což neudělala. Tehdejší dohodu o příměří ale nedodržel ani Hizballáh, který z určené oblasti na jihu Libanonu nestáhl veškeré vojenské kapacity.
Konflikt mezi Izraelem a Hizballáhem znovu zesílil letos na začátku března v souvislosti s válkou Izraele a USA proti Íránu, jehož je Hizballáh spojencem. Minulý týden ve čtvrtek oznámil americký prezident Donald Trump po telefonickém rozhovoru s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem a libanonským prezidentem Josephem Aúnem desetidenní příměří mezi Hizballáhem a Izraelem, které ale zřejmě obě strany už porušují.