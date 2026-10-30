Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Sečteno. Většinu v Knesetu nemá Netanjahuova koalice ani opoziční blok

Autor: ,
  7:09
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Koláž: Izraelský premiér a předseda strany Likud Benjamin Netanjahu (vpravo) a....

Koláž: Izraelský premiér a předseda strany Likud Benjamin Netanjahu (vpravo) a. Opoziční lídry Gadi Eisenkot, předseda strany Jašar. (28. října 2026) | foto: WikipediaProfimedia.cz

Izraelský premiér a lídr strany Likud Benjamin Netanjahu hovoří po zveřejnění...
Bývalý náčelník generálního štábu a lídr strany Jašar Gadi Eisenkot mává...
Trh HaTikva na jihu centra Tel Avivu během volebního odpoledne (27. října 2026)
Lidé v trikách pravicové Jisrael Bejtanu Avigdora Liebermana na Dizengoffově...
66 fotografií
Izraelská volební komise v noci na pátek zveřejnila konečné výsledky úterních parlamentních voleb, potřebnou nadpoloviční většinu hlasů ve 120členném Knesetu v nich nezískala ani současná vládní koalice, ani strany opozice. V souladu s předběžně uváděnými výsledky budou mít strany dosavadní koalice premiéra Benjamina Netanjahua 53 křesel, blok čtyř opozičních stran 48 poslanců a zbývajících 19 mandátů připadne arabským stranám.

Konečné oficiální výsledky budou 4. listopadu předány izraelskému prezidentovi Jicchakovi Herzogovi, a to po prověření případných pochybení a vyřízení stížnosti. Členové 26. Knesetu pak složí přísahu 10. listopadu.

Výsledky voleb do Knesetu ZDE

Podle konečných výsledků získal Netanjahuův Likud 27 mandátů oproti předběžně uváděným 26. Extrémně pravicová osadnická koalice Náboženský sionismus ministra financí Becalela Smotriče získala šest mandátů, krajně pravicová Židovská síla ministra národní bezpečnosti Itamara Ben Gvira sedm mandátů.

Podobně vládní sefardská náboženská strana Šas bude mít v Knesetu šest křesel, vládní aškenázský náboženský blok Jednotný judaismus tóry sedm.

Jednadvacet poslanců v Knesetu bude mít nová opoziční centristická strana Jašar bývalého náčelníka generálního štábu Gadiho Eisenkota. Dvě nové opoziční koalice Spolu expremiérů Jaira Lapida a Naftaliho Bennetta a Demokraté, ve které je bývalá dominantní středolevá formace Strana práce a levicový Merec, získaly 12, respektive osm mandátů. Opoziční blok v parlamentu uzavírá opoziční nacionalistická sekulární strana Izrael je náš domov někdejšího ministra obrany Avigdora Liebermana se sedmi poslanci.

Rekordní počet 19 poslanců pak budou mít v novém složení Knesetu arabské strany. Jednotná kandidátka, která sdružuje arabské formace Balad, Hadaš a Taal, získala 11 mandátů, arabská islamistická formace Raam osm mandátů.

Strana Likud ve středu prohlásila, že arabské strany, které „podporují terorismus a zničení židovského státu“, volby ukradly. Podle Likudu tyto strany využily korupce, výhrůžek, násilí a klamu, aby zvýšily účast arabských voličů při hlasování. Sám Netanjahu arabské strany z krádeže voleb obvinil již v úterý. Ben Gvir pak v pátek vyzval tajnou službu Šin Bet, aby okamžitě zatkla vůdce arabských stran, které označil za podezřelé z toho, že přijali peníze z Kataru. Ten nařčení odmítl.

Konečná volební účast činila 77,9 procenta oprávněných voličů, odevzdáno bylo více než 5,7 milionu hlasů. Ve volbách kandidovalo celkem 37 stran a hnutí, zbývající nepřekročily práh 3,25 procenta odevzdaných hlasů.

Současná vládní koalice je u moci od roku 2022, v tehdejších volbách Likud získal 32 mandátů a vládní koalice měla zpočátku 64 mandátů. Strany, které volí převážně arabská menšina, získaly v minulých volbách pouze deset poslanců.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.