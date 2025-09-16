Izrael chystá útok na Húsíe v přístavu Hudajdá, vyzval k evakuaci

Válka v IzraeliSledovat další díly na iDNES.tv
„(Izraelské) obranné síly v nadcházejících hodinách udeří v oblasti vyznačené na mapě kvůli vojenským aktivitám tamního teroristického režimu Húsíů,“ citoval deník The Times of Israel arabsky psané varování izraelské armády na síti X. Armáda vyzvala k evakuaci lidí i lodí.
Izraelská armáda již dříve opakovaně na přístav Hudajdá i další cíle v Jemenu udeřila. V úterý se v Saná konal pohřeb 31 jemenských novinářů, kteří zemřeli minulý týden při izraelských útocích mířících na Íránem podporované Húsíe.
V Pásmu Gazy podniká izraelská armáda od října 2023 ofenzivu v reakci na teroristický útok palestinského hnutí Hamás a jeho spojenců, při němž ozbrojenci na jihu Izraele zabili na 1 200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí.
Na podzim 2023 a letos v lednu a v únoru byla část rukojmích propuštěna výměnou za palestinské vězně při dvou příměřích. Nyní je v pásmu 48 rukojmích, z nichž asi jen 20 je ale stále naživu.
Podle místního ministerstva zdravotnictví ovládaného Hamásem bylo od začátku války při izraelských útocích v Pásmu Gazy zabito přes 64 500 Palestinců. OSN tyto statistiky, které nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, považuje za spolehlivé.
Hudajdá
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz