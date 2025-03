Izrael zasáhl Násirovu nemocnici v Gaze. Cílem byl významný činitel Hamásu, tvrdí

Podle zdravotníků, na něž odkazuje agentura Reuters, si úder na největší nemocnici na jihu pásma vyžádal pět mrtvých a několik zraněných. Agentura AP s odvoláním na vyjádření nemocnice hovoří o jednom mrtvém.

Izraelská armáda krátce poté úder potvrdila a uvedla, že jeho cílem byl „klíčový“ činitel teroristického hnutí Hamás, jehož totožnost však neupřesnila. Podle tiskové agentury Šiháb blízké Hamásu jím byl člen politického vedení hnutí Ismáíl Barhúm. Stejnou informaci sdělil také zdroj z Hamásu agentuře AFP.

Podle zdroje AFP, který si přál zůstat v anonymitě, byl Barhúm v nemocnici „ošetřován poté, co byl v úterý vážně zraněn při leteckém útoku na jeho dům v Chán Júnisu“. Ministerstvo uvedlo, že úder způsobil rozsáhlý požár v budově chirurgické kliniky.

Násirova nemocnice se v úterý potýkala s rostoucími počty mrtvých a zraněných, když Izrael překvapivě porušil křehké příměří a obnovil rozsáhlé letecké údery. Ty si toho dne podle palestinských úřadů vyžádaly v celém Pásmu Gazy přes 400 mrtvých a další stovky zraněných. Izraelská armáda říká, že od úterý usmrtila už několik vysoce postavených představitelů Hamásu včetně členů jeho politického vedení v Pásmu Gazy.

Podobně jako jiná zdravotnická zařízení v Pásmu Gazy byla i Násirova nemocnice poškozena izraelskými nálety a raziemi během 15 měsíců bojů, které předcházely lednovému příměří. Izrael dlouhodobě viní Hamás, že používá civilisty jako živé štíty, když vojensky působí v hustě obydlených oblastech a svou infrastrukturu ukrývá do civilních objektů, jako jsou nemocnice, mešity či školy. Hamás to popírá a označuje to za pouhou záminku k nevybíravým izraelským úderům a genocidě palestinského lidu.