Izrael zasáhl proti flotile aktivistů mířící do Gazy, byla na ní i Slovenka

Začátek zásahu potvrdil i izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Podle stránek flotily se skupina lodí nacházela mezi Tureckem a Kyprem a Izrael do pondělního brzkého odpoledne zajal přes 100 lidí včetně jedné ženy ze Slovenska.
„Vojenské lodě zasahují proti naší flotile,“ uvedli organizátoři plavby Global Sumud Flotilla. Podle nich první izraelští vojáci začali obsazovat lodě aktivistů. Cílem plavby je podle předchozích informací přepravit pomoc do Pásma Gazy a narušit jeho námořní blokádu Izraelem. „Vlády teď musejí zasáhnout, aby zastavily tento čin pirátství,“ uvedli organizátoři.
Podle webu flotily ke 14:00 SELČ izraelská armáda obsadila celkem 17 plavidel a zadržela přes 100 lidí. Na stránce, kde organizátoři zveřejňují videa se vzkazy lidí zadržených izraelskou armádou, je i příspěvek slovenské občanky žijící v Londýně, která se plavby podle předchozích informací účastnila.
Premiér Netanjahu poblahopřál izraelským vojákům k zásahu, uvedl jeho úřad. Izraelské ministerstvo zahraničí v pondělí dopoledne označilo flotilu za provokaci. Podle Netanjahua vojáci „neutralizují zlomyslný plán prolomit izolaci, kterou jsme uvalili na teroristy z Hamásu“.
„Pokračujte až do konce,“ vyzval Netanjahu vojáky. „Izrael neumožní narušení námořní blokády Pásma Gazy, která je v souladu s právem,“ uvedlo dříve ministerstvo zahraničí. Podle aktivistů blokáda naopak mezinárodní právo porušuje.
Izrael zabránil aktivistům vplout do Pásma Gazy i při předchozích pokusech. Aktivisty při tom zadržel a posléze je vyhostil. Nyní námořnictvo podle serveru Ynet News plánuje propalestinské aktivisty umístit do „plovoucího vězení“ na vojenské lodi a pak je dopravit do Izraele.
První část protestní flotily vyplula v první polovině dubna z Barcelony. Izrael proti aktivistům zasáhl, když se nacházeli u Kréty: 175 jich zadržel a později propustil. Zásah se dotknul dvou desítek lodí a aktivisté ho označili za pirátství. Proti zásahu protestovaly i některé zahraniční vlády. Lodě se vydaly znovu na plavbu do Pásma Gazy z jižního Turecka minulý týden ve čtvrtek.
30. dubna 2026