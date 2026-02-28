Nad Teheránem stoupají sloupy černého kouře. Iránská státní média uvádí, že ve městě byly slyšet nejméně tři výbuchy poté, co několik střel zasáhlo centrum. Následně další exploze zahřměly na severu a na západě Teheránu.
Rakety vypálené na Teherán dopadly poblíž sídla íránského nejvyššího duchovního vůdce Alího Chameneího. Ten ale v íránské metropoli nebyl, uvádí agentura Reuters s tím, že se podle jejích zdrojů nachází na bezpečném místě.
Kac uvedl, že cílem útoků je „odstranit nebezpečí pro Stát Izrael“.
Podle představitelů USA citovaných deníkem The New York Times by nynější údery měly být daleko rozsáhlejší než americký útok, který loni v červnu mířil na některá zařízení související s íránským jaderným programem.
Izraelská tajná služba Mossad na svém oficiálním perském kanálu na Telegramu vyzvala Íránce, aby pomohli Irán „navrátit k jeho slavným dnům“. „Naši íránští bratři a sestry, nejste sami,“ vzkázala a vyzvala Íránce, aby s ní sdíleli fotografie a videa z boje proti islámskému režimu.
Útok odstartoval poté, co USA shromáždily v oblasti Blízkého východu rozsáhlou flotilu stíhacích letadel a válečných lodí, aby vyvinuly tlak na Írán a donutily ho uzavřít dohodu o jeho jaderném programu.
Izrael vyhlásil výjimečný stav, v zemi zní sirény
Izraelský ministr Kac také oznámil, že vyhlásil výjimečný stav po celé zemi. Mezitím se po celém Izraeli rozezněly sirény varující před leteckým poplachem.
Izraelská armáda vysvětlila, že po celé zemi spustila sirény varující před nálety, „aby připravila veřejnost na možnost odpálení raket proti Izraeli“ při íránské odvetě.
Armáda podle portálu The Times of Israel také varovala civilisty, aby se drželi blízko protileteckých krytů, ale dodala, že v tuto chvíli není nutné uchýlit se do krytů.