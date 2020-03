Izrael zavádí tvrdá opatření. Každý, kdo přijede ze zahraničí, musí jít do dvoutýdenní karantény

Tel Aviv Izrael kvůli koronaviru zavádí povinnou dvoutýdenní domácí karanténu pro všechny, kteří do země přicestují ze zahraničí. K tvrdému opatření vláda přistoupila s cílem zastavit šíření koronaviru. Informoval o tom zpravodajský web The Times of Israel.

Itálie hlásí dalších 97 obětí koronaviru, ve Francii se nakazil ministr kultury Ministr vnitra Arje Deri uvedl, že opatření začne platit pro Izraelce okamžitě a za 72 hodin nebude vstup do Izraele umožněn cizincům, kteří si nebudou schopni zajistit následnou domácí izolaci. Podle izraelského Kanálu 12 nemá nařízení zpětný účinek, ale pravděpodobně povede ke zrušení tisíců letů. V Izraeli je evidováno 42 případů nákazy koronavirem. „Je to těžké rozhodnutí, ale je nutné pro zachování veřejného zdraví, které je na prvním místě,“ uvedl premiér Benjamin Netanjahu. Nejnovější opatření má podle něj platit alespoň dva týdny. Izrael už dříve tvrdá opatření zavedl pro cesty z některých zemí. Minulý týden země oznámila, že cestující přilétající z Německa, Francie, Španělska, Rakouska a Švýcarska musí do domácí izolace. Opatření v praxi podle médií zastavilo turismus z těchto zemí, jelikož občané zmíněných států museli izraelským úřadům doložit, že mají zajištěné podmínky pro dvoutýdenní karanténu. Již dříve Izrael omezil lety z Itálie, Číny a Thajska a zavedl v tomto směru i podobná opatření. Izraelské ministerstvo financí odhaduje, že rozhodnutí poslat všechny osoby, jež do Izraele přicestují do domácí karantény, bude zemi stát zhruba 4,9 miliardy šekelů (přes 31 miliard Kč).