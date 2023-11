„Mami!“ křičela dívka. V Gaze amputují i provádějí císařské řezy bez anestetik

Někdy pacientům dáváme sterilní gázu, aby se do ní mohli zakousnout a ulevit si od bolesti,“ popisuje Hasanajn. „Víme, že ta bolest je horší, než si kdokoliv dokáže představit, mnohem horší, než by děti jejího věku dokázaly vydržet,“ říká s poukazem na holčičku se zraněním na hlavě.

Do nemocnice aš-Šífa dorazil Nimir abú Saír na desinfekci a převaz rány na zádech, kterou utrpěl při náletu. Také on říká, že nedostal žádné anestetikum, když mu zranění zašívali. „Recitoval jsem korán, dokud neskončili,“ říká tento muž středních let.

Válka začala 7. října, když ozbrojenci Hamásu prorazili bariéru na hranici mezi Pásmem Gazy a jižním Izraelem. Zabili přes 1400 lidí, hlavně civilistů, a dalších 240 unesli. Šlo o nejhorší masakr v dějinách Izraele. Izraelská armáda na něj odpověděla útoky ze vzduchu i z moře a pozemní invazí do hustě zabydlené oblasti ovládané Hamásem. Hamás, který mnoho západních zemí považuje za teroristickou organizaci, uvádí, že o život přišlo více než 10 800 Palestinců.

Ředitel nemocnice aš-Šífa Muhammad abú Salmajá, říká, že když do ní záchranáři dovezou velký počet pacientů najednou, nezbývá, než je ošetřovat na podlaze a bez adekvátních anestetik. Jako příklad uvedl následky výbuchu v nemocnici al-Ahlí ze 17. října, kdy do nemocnice aš-Šífa, kde je 12 operačních sálů, přivezli asi 250 zraněných.

„Kdybychom je měli operovat jednoho po druhém, mnoho z nich by zemřelo,“ uvádí ředitel. „Museli jsme operovat na podlaze bez narkózy nebo jen s použitím slabých anestetik nebo léků proti bolesti, abychom zraněné zachránili,“ popisuje. Dodal, že v takových podmínkách lékaři v aš-Šífa prováděli amputace končetin a prstů, sešívali velké rány a ošetřovali závažné popáleniny.

„Pro zdravotnický tým je to bolestné. Není to nic jednoduchého. Jde o to, že buď bude pacient trpět v bolestech, nebo přijde o život,“ řekl ředitel.

Podle izraelské armády způsobila výbuch vadná raketa palestinského radikálního hnutí Palestinský islámský džihád, která měla zasáhnout Izrael, podle Hamásu výbuch způsobila izraelská bomba. Spojené státy, klíčový spojenec Izraele, po vyhodnocení informací od vlastních zpravodajských služeb podpořily tvrzení izraelské strany.

Muhammad Zakút, ředitel Násirovy nemocnice v Chán Júnisu na jihu Pásma Gazy, říká, že také měli období, kdy došla anestetika, ale že se to změnilo od momentu, kdy nákladní auta s pomocí dostala povolení k vjezdu. „Některé zákroky jsme prováděli bez anestetik, včetně císařských řezů, a takto jsme museli také operovat některé pacienty s popáleninami,“ říká.

Lékaři se snažili pacientům ulevit nasazením slabších léků, ale to nestačilo. „Není to ideální řešení pro pacienta na operačním sále, kterého chceme operovat v celkové anestézii,“ konstatoval Zakút.

Na začátku války nesměla do Pásma Gazy přicházet žádná pomoc. První konvoj nákladních aut vjel přes hraniční přechod s Egyptem v Rafáhu 21. října. Od té doby je do Gazy dovážena další pomoc, ale OSN a mezinárodní humanitární organizace upozorňují, že zdaleka nestačí na to, aby zmírnila humanitární katastrofu.

Zakút řekl, že v Násirově nemocnici se problém chybějících anestetik zmírnil díky dodávkám pomoci, v nemocnici aš-Šífa a v indonéské nemocnici, které jsou na severu Pásma Gazy, kde Izrael své útoky soustředí, tyto léky stále chybí.