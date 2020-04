Izraelci nejsou ochotni testovat Araby na Covid-19, hrozí rozšíření nákazy, varuje expert

Tel Aviv/Praha Arabská komunita v Izraeli se podle experta může stát rizikem pro celou zemi. Zároveň naznačuje, že vinu nesou právě Izraelci, kteří Araby na koronavirus netestují a o nemoci nedostatečně je informují.

Minulou neděli v izraelské televizní stanici Channel 12 zaznělo stanovisko národní zdravotnické záchranné služby, jinak známé pod názvem David Magen Adom. Vyplývá z něj, že pokud nedojde ke změně pravidel, tamní arabskou část obyvatelstva lékaři na koronavirus testovat nebudou.

„Toto překvapivé prohlášení pouze zesílilo naše obavy. Zdá se, že nízká smrtnost v arabských komunitách ve skutečnosti pramení z neexistence testování,“ píše v komentáři pro nejstarší izraelský deník Ha’arec specialista na oblast veřejného zdraví doktor Daoud.

Arabové přitom v Izraeli tvoří dvacet procent tamní populace. Velké procento z nich podle deníku trpí nejen socioekonomickou tísní, ale také chronickými nemocemi. To z nich dělá rizikovou skupinou, hlavně co se onemocnění Covid-19 týče. „Podle velmi hrubého výpočtu má koronavirus nejméně 800 Arabů. Kdyby každý nakazil dalších šest lidí, hovoříme o přibližně pěti tisících lidí v arabských komunitách, kteří mohou dále infikovat ostatní, aniž by si toho byli vědomi,“ konstatuje Daoud.



Podle něj v arabských komunitách poskytují zdravotní péči zejména soukromé společnosti, jejichž zaměstnanci ale nebyli proškoleni, jak provádět testy, ani jak se chovat k pacientům s koronavirem.

Nezdá se mu ani složení týmu, který pracuje na opatřeních boji proti koronaviru. „Není tam ani jeden arabský expert, který by pochopil jedinečnou povahu arabské komunity. Vše vyvolává velký otazník ohledně toho, jak ministerstvo zdravotnictví řeší krizi způsobenou koronavirem v arabské společnosti,“ tvrdí odborník.

Daoud dále ve svém komentáři sice uznává izraelskou snahu o zpřístupnění informací o koronaviru také arabské komunitě, ale dodává, že často docházelo k nesprávnému překladu textů z hebrejštiny do arabštiny. „Nedostatek důvěry jen zesílil paniku. Dnes je onemocnění v arabské společnosti tvrdě stigmatizováno a lidé léčí pacienty jako malomocné. Této situaci by se dalo zabránit, kdyby přesné informace přicházely včas od propuknutí epidemie v Izraeli,“ uzavírá Daoud a volá po změnách.

Podle něj se arabské komunity mohou stát epicentrem nákazy v zemi, což ohrozí zdraví celé populace v Izraeli.

Na základě statistik americké Univerzity Johna Hopkinse, která eviduje počty o nakažených koronavirem po celém světě, je v Izraeli nakažených přes 7000 obyvatel, zemřelo ale „jen“ 42 lidí.