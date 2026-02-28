Před útokem na Írán provedla izraelská armáda zásahy na Hizballáh v Libanonu

„V reakci na opakované porušování podmínek příměří ze strany Hizballáhu útočí izraelská armáda na jeho teroristickou infrastrukturu v jižním Libanonu,“ citovala AFP vyjádření izraelských sil. Informace o důsledcích úderů zatím nejsou k dispozici.
Izrael také v sobotu ráno zahájil preventivní útok proti Íránu, oznámil to izraelský ministr obrany Jisrael Kac. V Teheránu bylo slyšet několik výbuchů, z míst v centru města stoupá dým. Útok na Írán je společnou izraelsko-americkou operací, uvedla izraelská média. Také podle deníku The New York Times se nyní odehrávají americké údery proti Íránu.
Izrael na jihu Libanonu provádí letecké údery navzdory dohodě o příměří s tamním militantním hnutím Hizballáh z listopadu 2024, kterou zprostředkovaly Spojené státy a Francie a která ukončila několik měsíců trvající válku mezi těmito dlouholetými nepřáteli.
Izrael se v dohodě zavázal postupně stáhnout svou armádu z libanonského území a Hizballáh měl z jihu Libanonu odstranit své vojenské kapacity. Izraelští vojáci ale na jihu Libanonu zůstávají dál v několika oblastech a viní Hizballáh, že se z jihu Libanonu také zcela vojensky nestáhl.