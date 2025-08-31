Zabili jsme v Gaze mluvčího ozbrojeného křídla Hamásu, oznámili Izraelci

Autor: ,
  18:59aktualizováno  18:59
Izraelská armáda zabila v Pásmu Gazy mluvčího ozbrojeného křídla palestinského teroristického hnutí Hamás Abú Ubajdu. V neděli to oznámil izraelský ministr obrany Jisrael Kac. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu předtím uvedl, že Ubajda, který působil jako mluvčí Brigád Kasám nejméně 20 let, byl v pátek v Gaze terčem společné operace armády a tajné služby Šin Bet.

Abú Ubajda, mluvčí ozbrojeného křídla palestinského teroristického hnutí Hamás | foto: Reuters

„Mluvčí teroristického hnutí Hamás Abú Ubajda byl eliminován v Gaze a poslán za všemi ostatními zlikvidovanými členy osy zla z Íránu, Gazy, Libanonu a Jemenu na dno pekelné,“ uvedl Kac na síti X.

Netanjahu jeho smrt nepotvrdil. Hamás se k tomu bezprostředně nevyjádřil.

Ubajda naposledy vydal prohlášení v pátek, kdy Izrael oznámil, že zahajuje první fáze nové vojenské ofenzivy ve městě Gaza, a prohlásil je za bojovou zónu.

Ubajda je další z řady předních představitelů Hamásu, na které se Izrael zaměřil a nakonec je zabil ve snaze zabránit opakování teroristického útoku ze 7. října 2023. Palestinští ozbrojenci při něm na jihu Izraele pozabíjeli na 1200 lidí a dalších 251 unesli do Gazy jako rukojmí. Následná izraelská ofenziva v Gaze si od té doby podle úřadů Hamásu vyžádala životy více než 63 000 Palestinců, většinou civilistů.

V sobotu Hamás potvrdil smrt vůdce svého vojenského křídla Muhammada Sinvára, jehož zabití Izrael oznámil už na konci května, a zveřejnil jeho fotografie s dalšími vůdci hnutí, které označil za mučedníky. Muhammad Sinvár se stal faktickým vůdcem Hamásu v Pásmu Gazy loni v říjnu poté, co izraelské jednotky zabily jeho staršího bratra Jahjáa, jenž byl hlavním strůjcem útoku ze 7. října.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.