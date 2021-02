První dávka vakcíny Pfizeru má podle studie účinnost 85%. Vědci navrhují odkládat druhou dávku

Jeruzalém První dávka vakcíny Pfizer-BioNTech proti covidu-19 má podle studie, do níž byli zapojeni zdravotníci v izraelské nemocnici, 85procentní účinnost. V pátek o tom informovala agentura Reuters.

Závěry studie podle ní vyvolávají otázky ohledně doporučených dvou dávek vakcíny v době, kdy se státy snaží s omezenými zásobami naočkovat co nejvíce lidí.

Vakcína americké firmy Pfizer a německé BioNTech má podle výrobců po dvou dávkách v odstupu 21 dnů účinnost 95 procent. Studie z nemocnice Šeba v telavivské čtvrti Ramat Gan, která bude publikována v lékařském časopise The Lancet, tak poskytuje určité srovnání.

Kanadští vědci tento týden navrhli, aby se aplikace druhé dávky vakcíny Pfizer-BioNTech odkládala vzhledem k úrovni ochrany, kterou poskytuje první dávka, a s cílem naočkovat co nejvíce lidí.

Podle jejich výzkumu měla vakcína po první dávce účinnost 92,6 procenta. K závěru dospěli na základě analýzy dat z pozdní fáze klinických testů, které výrobce v prosinci poskytl americkému Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA).

FDA uvedl, že podle závěrů z těchto testů vakcína Pfizer-BioNTech poskytuje určitou ochranu před covidem-19 ještě před aplikací druhé dávky, ale k posouzení potenciálu jednorázové dávky bude zapotřebí více údajů.

Pfizer odmítá studii komentovat

Společnost Pfizer uvedla, že alternativní dávkování vakcíny dosud nebylo posouzeno a takové rozhodnutí je v kompetenci zdravotnických úřadů.

Šeba informovala, že u 7214 pracovníků nemocnice, kteří v lednu dostali první dávku vakcíny Pfizer-BioNTech, byl od 15 do 28 dní po aplikaci očkování zaznamenán 85procentní pokles případů covidu-19 s příznaky. Celkový počet infekcí, včetně asymptomatických případů zachycených při testování, se snížil o 75 procent.

Epidemioložka působící v nemocnici Šeba Gili Regevová Jochajová upozornila, že většina zdravotníků zapojených do studie jsou mladí a zdraví lidé. Novinářům řekla, že nemocnice nemá mnoho zaměstnanců starších 65 let, zatímco do klinických studií Pfizeru byli zapojeni i starší lidé.

Pfizer data nemocnice odmítl komentovat. V prohlášení uvedl, že provádí svou vlastní analýzu účinnosti vakcíny v praxi v několika částech světa, včetně Izraele. Výrobce zároveň doufá, že využije data z Izraele k analýze ochrany, kterou vakcína poskytuje před nemocí covid-19 způsobenou novými mutacemi koronaviru.