Jeruzalém Izraelské letectvo obnovilo údery proti Islámskému džihádu v Pásmu Gazy v reakci na ostřelování raketami, jímž palestinská radikální skupina porušila příměří dohodnuté ve čtvrtek. Informovala o tom v noci na pátek izraelská armáda. Podle agentury AP oznámení nasvědčuje tomu, že neoficiální příměří vyhlášené před téměř 24 hodinami se hroutí.

Izraelský list The Times of Israel mezitím napsal, že se obyvatelé jižního Izraele v pátek ráno probudili do nejistoty. Přes noc sice nebyly slyšet výstražné sirény, ale školy v blízkosti Pásma Gazy v pátek z preventivních důvodů zůstaly uzavřeny.



Izrael a radikální palestinská skupina Islámský džihád se ve čtvrtek dohodly na příměří v Pásmu Gazy a jeho okolí. Krátce po ranním vyhlášení však bylo příměří, které pomohl dojednat Egypt, porušeno vypálením několika raket na Izrael a totéž se opakovalo ve čtvrtek večer. Během dne ale klid zbraní trval.



Izraelské nálety v noci na pátek byly podle palestinských médii zacíleny na příslušníky Islámského džihádu v Chán Júnisu a Rafáhu na jihu Pásma Gazy. Nejméně dva lidé byli zraněni.

Bilance předchozích útoků proti radikálům v Pásmu Gazy, které Izrael zahájil v úterý, podle Palestinců ve čtvrtek stoupla na 34 mrtvých a 111 zraněných. Na izraelské straně muselo být bylo podle listu The Times of Israel ošetřeno kvůli šoku či lehčím a středním zraněním 58 lidí. Mezi palestinskými oběťmi je 16 civilistů, včetně velmi malých dětí.

Několik hodin před zveřejněním informace o příměří zahynulo při izraelském útoku na město Dajr al-Balah osm lidí. Podle palestinského ministerstva zdravotnictví bylo mezi oběťmi pět dětí, včetně dvou batolat. Po úderu mluvčí izraelské armády uvedl, že nálet mířil na velitele raketového oddílu Islámského džihádu Rasmího abú Malhúse. Sousedé ale tvrdí, že si Izraelci zvolili špatný cíl a zaútočili na rodinu abú Malhúsova jmenovce.

List Haarec s odvoláním na nejmenované bezpečnostní zdroje uvedl, že cílem úderu byla budova a nevědělo se o tom, že v ní jsou lidé. Armáda pak v prohlášení uvedla, že ví o tvrzení, že byli při úderu v centrální části Pásma Gazy „zraněni“ civilisté a případ vyšetřuje, uvedl Haarec. V prohlášení armáda dodala, že „vyvíjí velkou snahu“ nezranit civilisty při úderech proti radikálům.

Nynější boje začaly v úterý, kdy izraelská armáda zabila při útoku na dům v Pásmu Gazy jednoho z vůdců Islámského džihádu. Tato skupina pak vypálila na Izrael na 450 raket.