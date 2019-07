Izraelské letectvo bombardovalo íránské sklady zbraní a raket v Iráku

Jeruzalém Izraelské stíhací letouny v červenci dvakrát útočily na íránské cíle v Iráku. Zprávu jako první přinesl arabský list Aš-Šark al-Avsat a v úterý ji otiskla většina izraelských listů. Armáda informaci nekomentovala. Izraelský Haarec píše, že je-li zpráva pravdivá, znamená, že Izrael významně rozšířil oblast útoků na íránské cíle. Dosud na ně útočil převážně v Sýrii.

Aš-Šark al-Avsat citoval nejmenovaného západního diplomata, podle nějž byl terčem dvou červencových náletů sklad zbraní a raket v táboře Ašraf, který se nachází 40 kilometrů severovýchodně od Bagdádu a původně sloužil íránské opozici. Letadla F-35 poprvé cíl bombardovala 19. července, podruhé v neděli. Ašraf leží jen 80 kilometrů od íránské hranice. Podle diplomatického zdroje bylo zraněno několik íránských poradců a zničeny balistické střely, které na místo dorazily nedávno.

Izrael se snaží zabránit Íránu vyzbrojovat raketami své spojence, kteří působí v blízkosti izraelského území, tedy hlavně libanonský Hizballáh. Z toho důvodu v době bojů v Sýrii několikrát jeho armáda útočila na cíle Hizballáhu na území Sýrie. Írán stejně jako Hizballáh jsou spojenci tamního režimu. Minulý týden Sýrie oznámila, že Izraelci zasáhli syrskou vojenskou základnu na Golanských výšinách, kde podle západních rozvědek působí milice podporované Íránem.

Izrael útoky v Sýrii většinou nepotvrzuje, ale ministr pro regionální spolupráci Cachi Hanegbi minulý týden řekl, že „Izrael už dva roky Íránce zabíjí coby jediná země na světě“. „Izrael udeřil na Íránce v Sýrii stokrát, někdy to přiznal, jindy to oznámily zahraniční zpravodajci. Někdy to prozradí náčelník generálního štábu armády, někdy velitel letectva, ale jde o koordinovaný postup,“ dodal Hanegbi. Podle něj Írán stále neupustil od záměru vojensky působit v Sýrii.