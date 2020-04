Izraelské oslavy nezávislosti proběhly ve stínu viru. Židé se museli obejít bez hromadných akcí

Svátek Jom ha-acma’ut, běžně zvaný Den nezávislosti, se v Izraeli a židovských komunitách po světě každoročně slaví u příležitosti vyhlášení nezávislého Státu Izrael. K tomuto aktu sice došlo (podle gregoriánského kalendáře) 14. května 1948, podle občanského židovského kalendáře jde ale o pátý den osmého měsíce, a tedy se jedná o pohyblivý svátek. Letos oslavy začaly s úterním večerem a pokračovaly do středečního soumraku.



#Israel will mark #MemorialDay (#YomHazikaron) at the Har Herzl military cemetery on Tuesday after a two-minute siren at 11 a.m. brings the nation to a halt.https://t.co/9MJd63rfBU