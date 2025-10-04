Izraelské politické vedení nařídilo armádě zastavit dobývání města Gaza

Izraelské politické vedení nařídilo armádě zastavit dobývání města Gaza a provádět pouze obranné operace. Tento krok přichází po prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že je přesvědčen, že Hamás je připraven na trvalý mír, a že Izrael musí okamžitě zastavit bombardování Pásma Gazy.
Přes padesát tisíc lidí přišlo podle policie na demonstraci na podporu Palestinců v centru Berlína. (27. září 2025)

Informoval o tom server The Times of Israel (ToI) s odvoláním na armádní rozhlas a veřejnoprávní stanici Kan. Teroristické hnutí Hamás v pátek večer oznámilo, že je ochotno předat všechny izraelské rukojmí, živé i mrtvé, jak navrhuje Trumpův plán na ukončení války v pásmu.

Úřad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua již v sobotu dříve v reakci na prohlášení hnutí Hamás uvedl, že se Izrael připravuje na okamžité provedení první fáze Trumpova plánu na osvobození všech rukojmích. „Nadále budeme plně spolupracovat s prezidentem a jeho týmem na ukončení války v souladu s principy stanovenými Izraelem, které jsou v souladu s vizí prezidenta Trumpa,“ cituje agentura AFP z prohlášení úřadu. Netanjahu Trumpův dvacetibodový plán podpořil již po pondělní schůzce v Bílém domě.

Hamás dále v prohlášení uvedl, že je ochotný předat vládu v Pásmu Gazy technokratické vládě, jak navrhuje Trump, „na základě palestinského národního konsenzu a podpory arabských a islámských zemí“. O ostatních bodech o budoucnosti Pásma Gazy chce Hamás jednat s dalšími palestinskými skupinami s tím, že k těmto rozhovorům bude přistupovat odpovědně. Prohlášení nicméně nezmiňuje odzbrojení hnutí.

Trumpův plán nepočítá s tím, že by Hamás měl v budoucnosti Pásma Gazy nějakou roli. Dokument navrhuje plné odzbrojení palestinského území a ustanovení technokratické palestinské vlády bez účasti stran. Na ní by dohlížela mezinárodní rada vedená samotným Trumpem. V Pásmu Gazy by měla působit Mezinárodní stabilizační síla, na jejímž ustanovení by USA spolupracovaly s arabskými zeměmi. Postupně by nahradila izraelskou armádu. Členové Hamásu, kteří by s novým pořádkem souhlasili a složili zbraně, by mohli zůstat v Pásmu Gazy; ostatní by měli odejít do vyhnanství do zemí, které je budou ochotné přijmout.

Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023, kdy Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na útok Hamásu a jeho spojenců, při němž ozbrojenci na jihu Izraele zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí. Na podzim 2023 a letos v lednu a v únoru byla velká část rukojmí propuštěna výměnou za palestinské vězně při dvou příměřích. Nyní je v pásmu 48 rukojmích, z nichž asi jen 20 je stále naživu.

Podle pátečních údajů tamního ministerstva zdravotnictví ovládaného Hamásem bylo od začátku války při izraelských útocích v Pásmu Gazy zabito nejméně 66 288 Palestinců, píše AFP. OSN tyto statistiky, které nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, považuje za spolehlivé.

