Izraelské údery na jihu Libanonu zabíjely. Mezi oběťmi jsou děti

  7:15
Několik izraelských úderů si dnes v Libanonu vyžádalo 12 obětí, uvedlo místní ministerstvo zdravotnictví. Izrael útočil navzdory příměří, které vstoupilo v platnost 16. dubna. Mezi mrtvými jsou podle ministerstva dvě děti. Válka mezi Izraelem a Hizballáhem trvá od 2. března, kdy libanonské hnutí zaútočilo na sousední zemi v reakci na izraelsko-americké útoky na Írán.
Důsledky izraelského útoku na Libanon (24. března 2026)

Důsledky izraelského útoku na Libanon (24. března 2026) | foto: AP

Libanon dnes nejprve hlásil 11 mrtvých při úderech v okrese Nabatíja, ale následující útok v okrese Mardžajún zabil jednoho zdravotníka ze záchranné služby napojené na Hizballáh a dalšího zranil. Oba okresy se nacházejí na jihu země.

Příměří z 16. dubna mělo platit původně deset dní, ale později bylo prodlouženo o tři týdny. Izrael však nehledě na příměří každým dnem pokračuje v útocích na jihu Libanonu a ničí domy a další infrastrukturu, kterou podle něj využívá Hizballáh. Tato skupina podporovaná Íránem zase dále podniká dronové a raketové útoky proti izraelským vojákům v Libanonu a v severním Izraeli.

Od začátku konfliktu si izraelské útoky na Libanon vyžádaly téměř 2 700 mrtvých a více než 8 200 zraněných z řad civilistů i ozbrojenců. Boje vyhnaly z domovů na 1,2 milionu Libanonců. Izraelská armáda uvádí 17 zabitých vojáků na jihu Libanonu.

