Potíž je v ideologii, ne v demografii, říká izraelský historik. Izrael podle něj musí opustit pocit židovské nadřazenosti

Lidovky.cz Přijel jste do Prahy u příležitosti českého vydání vaší knihy, jejíž titul v češtině zní Etnické čištění Palestiny. Jaká jsou vaše očekávání?

Anglický originál (The Ethnic Cleansing of Palestine – pozn. red.) vyšel už před 18 lety, v roce 2006. Věřím, že český překlad knihy přispěje k tomu, aby se zdejší publikum mohlo lépe seznámit s kořeny a historickými okolnostmi konfliktu mezi Araby a Židy na Blízkém východě, včetně zařazení do širšího historického kontextu.

A taky jde o to, porozumět tomu, jaká jsou možná budoucí řešení tohoto sporu – i ve světle probíhající války v Gaze.

Myslím, že v této souvislosti je užitečné připomenout slova generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese, který krátce po útoku Hamásu na Izrael dne 7. října 2023 řekl, že tuto akci rozhodně odsuzuje, ale nelze na ni pohlížet izolovaně…

Lidovky.cz Guterres tehdy doslova řekl, že k tomu útoku nedošlo ve vzduchoprázdnu, ale během více než 50 let trvající okupace…

A to je právě ono. Oficiální reakce izraelské vlády na tento výrok byla velmi agresivní, na Guterrese nevybíravě slovně útočili, žádali jeho rezignaci a jeho výrok označili za antisemitský.

Ilan Pappe.

To je přesně to, čemu já říkám ignorování historického kontextu. A moje kniha chce k pochopení tohoto kontextu přispět.

Lidovky.cz Zmínil jste možné budoucí scénáře sporu mezi Araby a Židy. Vy sám jste dlouhá léta příznivcem tzv. jednostátního řešení, tedy situace, kdy by obě komunity žily pospolu v jednom státě. To se ale ve světle probíhající války zdá být těžko možné; pokud se nyní mezi politiky o nějakém budoucím uspořádání diskutuje, jde vždy o tzv. dvoustátní řešení. Co s tím?

Nevěřím v životaschopnost dvoustátního řešení. Podívejte se na mapu a podívejte se, jak Stát Izrael – dlouhodobě, plánovitě – zabírá, pomocí židovských osad, další a další palestinská území.

I kdyby došlo na vyhlášení nějakého palestinského státu, bylo by to něco na způsob bantustanů, které kdysi existovaly v Jihoafrické republice pro její původní obyvatele. Malé, izolované, ekonomicky neživotaschopné jednotky ztracené někde v poušti a odsouzené k živoření.

Vždyť Izrael už vytvořil řetězec osad, které se táhnou od Jeruzaléma téměř až k řece Jordán. I Pásmo Gazy je územně oddělené od Západního břehu Jordánu. Palestinský stát v těchto „hranicích“ by byl parodií státu, nikoli funkční, životaschopná jednotka.