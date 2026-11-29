Server The Times of Israel (ToI) napsal, že kabinet k tomuto kroku přistoupil po několikatýdenním nátlaku Spojených států.
Izraelská diplomacie v prohlášení poděkovala americkému prezidentu Donaldu Trumpovi za „jeho úsilí o posílení bezpečnosti Izraele a vytvoření pozitivní budoucnosti pro region“. Dále dodala, že bude se Spojenými státy a Radou míru spolupracovat na všech záležitostech týkajících se Pásma Gazy.
Rada míru, kterou Trump ustanovil v lednu, má dohlížet na výbor složený z palestinských technokratů, jenž má podle Trumpova mírového plánu pro Pásmo Gazy převzít správu nad tímto územím.
Součástí tohoto plánu, z něhož vzešlo i příměří z loňského října, bylo i vytvoření a nasazení jednotek ISF, které měly podle dřívějších prohlášení Trumpa převzít spolu s nově vytvořenou palestinskou policií odpovědnost za bezpečnost pásma poté, co bude dokončen proces odzbrojení Hamásu a z oblasti se stáhne izraelská armáda.
Hamás nicméně zbraně nesložil a nadále ovládá menší část Pásma Gazy a izraelská armáda, která na začátku příměří kontrolovala 53 procent území pásma, nyní okupuje nejméně 60 procent.
Vysoký představitel Rady míru pro Pásmo Gazy Nikolaj Mladenov dnešní rozhodnutí izraelského kabinetu označil za zásadní a významný krok, který otevírá cestu k demilitarizaci a obnově Pásma Gazy.