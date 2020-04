Izraelský ministr zdravotnictví nazval koronavirus božím trestem za homosexualitu. Pak sám onemocněl

Před několika dny izraelského ministra zdravotnictví, jedenasedmdesátiletého Ja’akova Litzmana, otestovali pozitivně na covid-19, onemocněla také jeho manželka. Ministr se poté stáhnul z veřejného života s tím, že bude vykonávat svou práci z domova. Mělo to ale háček.



Podle izraelského listu Times of Izrael ultraortodoxní Žid ve svém domě v Jeruzalémě neměl stolní počítač, notebook, chytrý telefon, ani připojení k internetu, což znemožnilo takzvaný home office. „Většina izraelských ultra ortodoxních Židů žije v komunitách do značné míry oddělených od světského a moderního ortodoxního mainstreamu. Bez televize, s omezeným přístupem k počítači i k telefonům,“ vysvětluje izraelský novinář David Horovitz.

Úředníci mu vše zařídili, Litzmanovo náboženské přesvědčení muselo jít stranou. Ještě než se svoji chotí onemocněl, tak šéf strany s názvem Sjednocený judaismus Tóry prohlásil, že koronavirus je „božím trestem za homosexualitu“.

