Izraelský parlament odhIasoval své rozpuštění, předčasné volby budou 17. září

Jeruzalém Předčasné volby by se v Izraeli měly uskutečnit letos 17. září. Vyplývá to z návrhu zákona, který ve středu krátce před půlnocí schválil izraelský parlament a kterým rozhodl o svém rozpuštění, informuje izraelský list The Times of Israel. Poslední volby se v Izraeli uskutečnily 9. dubna, konzervativní vládní strana Likud ale v nich nezískala potřebný počet hlasů pro sestavení jednobarevné vlády a premiérovi Benjaminu Netanjahuovi se ve stanovené lhůtě nepodařilo sestavit koalici.

Rozpuštění parlamentu ve finálním čtení podpořilo 74 zákonodárců, proti bylo 45. Hlasování předcházela 12hodinová vyostřená rozprava.



Za neschopností sestavit koalici stál mimo jiné spor mezi ultraortodoxními a sekulárními nacionalistickými spojenci Likudu ohledně zákonu o branné povinnosti pro ultraortodoxní Židy. Šéf nacionalistické sekulární strany Izrael je náš domov a někdejší ministr obrany Avigdor Lieberman opakovaně řekl, že Netanjahua jako premiéra podporuje, ale do vlády s ním vstoupí jen tehdy, pokud koalice přijme branný zákon, který zavede povinnou vojenskou službu i pro členy ultraortodoxní komunity. Ta má ale v parlamentu silnou frakci a Netanjahu se dvěma jejími stranami počítal do koalice.

Dalším důvodem sporů byl záměr Likudu prosadit zákon, který by Netanjahua chránil před trestním stíháním. Premiérovi totiž hrozí obvinění ve třech korupčních kauzách a čeká ho vyšetřování ze strany generálního prokurátora. Policie už své vyšetřování uzavřela a doporučila premiéra obvinit.

Tři šílené měsíce

Na sestavení koalice dostal Netanjahu 28 dní a termín mu byl v souladu se zákonem prodloužen o dalších čtrnáct dní, lhůta v noci na dnešek ale vypršela. Místo toho, aby sestavení nové vlády ponechal některému ze svých rivalů, Netanjahuův Likud ještě před půlnocí podpořil rozpuštění parlamentu a vypsaní dalších voleb.

Pokud by se parlament ve stanovené lhůtě nerozpustil, tak by prezident Reuven Rivlin sestavením nové koalice pověřil jiného zákonodárce, pravděpodobně lídra opozice Bennyho Gance. Po středečním hlasování Ganc naštvaně Netanjahua osočil z toho, že se snaží zachránit sebe, místo toho, aby ctil řádný demokratický proces. Netanjahu si podle Gance vybral variantu „tři šílených měsíců“ finančně nákladné nové volební kampaně, protože mu hrozí obvinění. „Žádný jiný důvod tu není,“ zdůraznil Ganc.

Netanjahu po hlasování prohlásil, že jeho Likud nadcházející volby vyhraje. „Povedeme rychlou, ostrou a jasnou volební kampaň, která nás dovede k vítězství. Vyhrajeme, vyhrajeme a vyhraje veřejnost,“ řekl premiér.