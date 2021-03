Izraelský prezident má výsledky čtvrtých voleb za dva roky, jak to bude s Netanjahuaem?

Jeruzalém Izraelský prezident Reuven Rivlin ve středu převzal od šéfa ústřední volební komise oficiální výsledky parlamentních voleb. V pondělí zahájí konzultace s politiky, aby zjistil, kdo má největší podporu pro sestavení koaliční vlády.

Volby se konaly 23. března a přinesly podobně jako troje hlasování v minulých dvou letech poměrně vyrovnaný výsledek. Vítězná pravicová strana Likud premiéra Benjamina Netanjahua sice zvítězila a má 30 ze 120 mandátů, zatím ale nemá dostatek partnerů na sestavení většinové vlády.



„Jsem ve funkci prezidenta sedmý rok a je to popáté, co dostávám výsledky voleb do Knesetu, a počtvrté za minulé dva roky. Kandidáta (na funkci premiéra) budu vybírat podle toho, jakou ten člen parlamentu bude mít šanci na sestavení vlády, již Kneset podpoří. Vládu, která vyléčí to, co dělí nás i izraelskou společnost, jež zažila velkou ránu při pandemii,“ řekl Rivlin.

Dodal, že doufá, že zvolení představitelé budou „naslouchat Izraelcům a jejich požadavku na nekonvenční spojenectví a spolupráci napříč společností“.

Několik představitelů Likudu za to prezidenta kritizovalo s tím, že nemá pravomoc „rozhodovat o tom, kdo vyhrál volby“. Podle jejich soudu musí jako první dostat šanci k sestavení vlády vítěz, tedy Likud a jeho vůdce Netanjahu.

Premiér dnes ve svém prvním veřejném vystoupení od voleb vyzval svého někdejšího koaličního partnera Naftaliho Bennetta a odpadlíka od Likudu Gideona Saara, aby „se vrátili domů“ a připojili se k jeho pravicové koalici. Saarova strana Nová naděje skončila se šesti mandáty a Bennetova Jamina má sedm křesel. Saar vstup do Netanjahuovy vlády vylučuje, Bennett se jasně nevyjádřil.

Izraelská televize dnes zveřejnila průzkum, podle něhož není s volebním výsledkem spokojeno 80 procent Izraelců. Z tábora, který se vymezuje proti Netanjahuovi, je nejsilnější strana Ješ Atid Jaira Lapida, která má 17 mandátů. Průzkum ukázal, že 62 procent voličů těchto „protinetanjahuovských“ stran si přeje, aby Lapid přenechal funkci premiéra Bennettovi, který má zřejmě realističtější šanci získat potřebný počet partnerů do vlády.