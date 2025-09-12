Útok na Dauhá, který přišel vniveč? Vůdce Hajjá je naživu, hlásí Hamás

Autor: ,
  20:47
Palestinské teroristické hnutí Hamás v pátek oznámilo, že jeho lídr Chalíl Hajjá je naživu, a nebyl tudíž zabit při úterním izraelském útoku na budovu v katarské metropoli Dauhá. Informovala o tom agentura AFP. Izraelský útok v Dauhá zabil šest lidí a už dříve média psala, že Hajjá mezi oběťmi zřejmě není.
Satelitní snímek ukazuje škody po izraelském útoku na komplex v Dauhá v Kataru.

Satelitní snímek ukazuje škody po izraelském útoku na komplex v Dauhá v Kataru. | foto: ČTK / AP / Planet Labs PBCProfimedia.cz

Po několika explozích v katarském Dauhá se nad městem vznáší dým. (9. září 2025)
Izraelská armáda v katarském Dauhá zaútočila na členy vedení palestinské...
Izraelská armáda v katarském Dauhá zaútočila na členy vedení palestinské...
Záznam z bezpečnostní kamery zachycuje výbuch v Dauhá v Kataru. (9. září 2025)
17 fotografií

„Po provedení zvláštních bezpečnostních opatření se dr. Chalíl Hajjá ...zúčastnil v Kataru pohřební modlitby za svého syna Hammama a další mučedníky po zbabělém pokusu o atentát v Dauhá,“ uvedl v pátek Hamás v prohlášení s odkazem na čtvrteční pohřeb v Kataru. Na fotografiích z pohřbu Hajjá vidět nebyl.

Agentura AFP či izraelský server Ynet v této souvislosti napsaly, že Hamás neposkytl žádné fotografie ani jiné důkazy o tom, že je Hajjá skutečně naživu.

Podle některých zdrojů byl v době izraelského útoku v budově, kde vedení Hamásu právě jednalo o nejnovějším americkém návrhu na příměří v Pásmu Gazy.

Při izraelském útoku v Dauhá v úterý zemřeli kromě Hajjáova syna také šéf jeho kanceláře, tři osobní strážci a jeden katarský poddůstojník.

Izraelský útok na katarskou metropoli odsoudila řada zemí a ve čtvrtek i Rada bezpečnosti OSN. Katarský premiér Muhammad bin Abdar Rahmán Sání útok označil za akt státního terorismu a o izraelském premiérovi Benjaminu Netanjahuovi řekl, že vede Blízký východ do chaosu a měl by stanout před soudem.

9. září 2025

Válka v Izraeli

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.