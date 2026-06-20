Navzdory novému příměří útočili Izraelci na Libanon. Několik lidí zemřelo

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  8:52aktualizováno  8:52
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Nový izraelský útok na jihu Libanonu v sobotu zabil nejméně pět lidí. Informovala o tom libanonská státní tisková agentura NNA. Má přitom platit příměří dohodnuté v pátek mezi Izraelem a libanonským proíránským hnutím Hizballáh.
Nad jižním Libanonem stoupá kouř po izraelských útocích. (19. června 2026)

Nad jižním Libanonem stoupá kouř po izraelských útocích. (19. června 2026) | foto: Profimedia.cz

Nad jižním Libanonem stoupá kouř po izraelských útocích. (19. června 2026)
Nad jižním Libanonem stoupá kouř po izraelských útocích. (19. června 2026)
Nad jižním Libanonem stoupá kouř po izraelských útocích. (19. června 2026)
Nad jižním Libanonem stoupá kouř po izraelských útocích. (19. června 2026)
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Izrael letecky a za pomoci dronů zaútočil na jiholibanonské město Arab Sálim. NNA uvedla, že izraelská válečná letadla a drony provedly v noci a ráno sérii úderů v oblasti Nabatíja. Zničily obytné budovy a domy. Nad ránem oblast ostřelovalo izraelské dělostřelectvo.

Izrael a Hizballáh se v pátek dohodly na příměří, řekl agentuře Reuters americký úředník. Dohodu agentuře potvrdil vysoce postavený izraelský úředník a dva zdroje z Hizballáhu. Americký úředník uvedl, že příměří mělo začít platit v pátek v 15:00 SELČ.

Izrael zintenzivnil útoky na jih Libanonu poté, co ve středu Spojené státy a Írán podepsaly memorandum o porozumění, v němž se uvádí, že podpisem této dohody mají skončit vojenské operace na všech frontách, včetně libanonské. Spojené státy spolu s Izraelem zahájily válku proti Íránu 28. února se zdůvodněním, že mu chtějí zabránit ve vývoji jaderné zbraně. Od 8. dubna platí ve válce proti Íránu příměří, o němž ale Izrael tvrdil, že se nevztahuje na jeho boj s proíránským Hizballáhem v Libanonu.

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Navzdory novému příměří útočili Izraelci na Libanon. Několik lidí zemřelo

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