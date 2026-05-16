Izrael útočil navzdory příměří: Na jihu Libanonu zemřelo šest lidí

O sobotním útoku informovala agentura Reuters s odvoláním na libanonskou státní tiskovou agenturu. Před několika dny Izrael sedmkrát zaútočil na automobily jižně od libanonské metropole Bejrútu, kde zemřelo nejméně 12 lidí. Z toho nejméně osm lidí včetně dvou dětí zabily tři izraelské vzdušné údery na vozidla na jihu Libanonu.
Prodloužení příměří o 45 dní oznámil mluvčí amerického ministerstva zahraničí Tommy Piggott po dvoudenních rozhovorech ve Washingtonu. Piggott uvedl, že ministerstvo obnoví jednání na politické úrovni 2. a 3. června a na bezpečnostní úrovni již 29. května v Pentagonu za účasti izraelské a libanonské vojenské delegace.
Humanitární situace na jihu Libanonu zůstává kritická. Od 2. března, kdy se konflikt mezi Izraelem a hnutím Hizballáh znovu vyostřil, podle pondělních údajů libanonského ministerstva zdravotnictví při izraelských úderech zahynulo nejméně 2869 lidí a dalších 8730 bylo zraněno. Více než 1,2 milionu obyvatel Libanonu muselo v důsledku konfliktu opustit své domovy.
Proíránské šíitské militantní hnutí Hizballáh se 2. března vzdušnými údery na Izrael zapojilo do regionální války, kterou 28. února rozpoutaly izraelsko-americké vzdušné útoky na Írán. Libanonská vláda útoky Hizballáhu ihned odsoudila.
Izrael na ostřelování odpověděl rozsáhlými odvetnými vzdušnými údery v různých částech Libanonu a pozemní invazí v jižním Libanonu. Izraelská armáda na okupovaném území vytvořila nárazníkovou zónu, která zasahuje do mnoha libanonských vesnic, jejichž obyvatelé byli nuceně vysídleni.
9. dubna 2026