Izraelci v Gaze zabili pět palestinských policistů a 13leté dítě. Podobné útoky sílí

  16:43
Při sobotním izraelském leteckém útoku na stanoviště palestinské policie v severní části Gazy zahynulo nejméně pět policistů a třináctiletý chlapec a několik dalších osob bylo zraněno, uvedla agentura Reuters s odvoláním na policii v Gaze.
Smuteční hosté dávají průchod emocím během pohřbu policistů zabitých při izraelském náletu na jejich stanoviště v nemocnici Šífa v Gaze. (23. května 2026) | foto: Reuters

Izrael zintenzivnil útoky na represivní složky řízené hnutím Hamás, upozorňuje rovněž agentura Reuters. Izraelská armáda na žádost o komentář okamžitě nereagovala.

Podle prohlášení policejního ředitelství v Gaze zasáhly dvě rakety policejní stanici v oblasti Tawam. Úřad je zodpovědný za bezpečnost v územích, která na základě říjnové dohody s USA přešla pod správu hnutí Hamás.

