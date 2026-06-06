Izraelští vojáci v Hebronu stříleli na auto s civilisty, zabili sedmiměsíčního Palestince

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  7:52aktualizováno  7:52
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Izraelští vojáci v sobotu stříleli na osobní automobil v Hebronu na okupovaném Západním břehu Jordánu a zabili při tom sedmiměsíční dítě, jeho rodičům způsobili lehká zranění. Oznámilo to palestinské ministerstvo zdravotnictví. Izraelská armáda podle serveru The Times of Israel incident potvrdila a vyjádřila nad ním „hlubokou lítost“.

Podle oficiální palestinské agentury Wafa rodina žije v Betlémě a byla na cestě za příbuznými do Hebronu, když izraelská armáda zahájila na jejich vozidlo palbu.

Palestinská vesnice Al-Zaayem (v popředí) a židovská osada Maale Adumim na Západním břehu Jordánu (v pozadí, 27. září 2018)
Smuteční hosté dávají průchod emocím během pohřbu policistů zabitých při izraelském náletu na jejich stanoviště v nemocnici Šífa v Gaze. (23. května 2026)
Smuteční hosté dávají průchod emocím během pohřbu policistů zabitých při izraelském náletu na jejich stanoviště v nemocnici Šífa v Gaze. (23. května 2026)
Smuteční hosté dávají průchod emocím během pohřbu policistů zabitých při izraelském náletu na jejich stanoviště v nemocnici Šífa v Gaze. (23. května 2026)
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Izraelská armáda krátce nato uvedla, že si vojáci během operace v Hebronu „všimli vozidla, které zrychlovalo jejich směrem“, a následně na něj vystřelili několik ran. „Z předběžného vyšetřování vyplynulo, že zraněnými byli nevinní civilisté,“ uvedla armáda s tím, že incident je předmětem dalšího vyšetřování, jehož výsledky budou předány k posouzení příslušným orgánům.

„Izraelská armáda vyjadřuje hlubokou lítost nad jakoukoli újmou způsobenou nevinným osobám,“ dodala.

Od útoku palestinského teroristického hnutí Hamás na Izrael v říjnu 2023, jímž začala válka v Pásmu Gazy, se rozhořelo také násilí na Západním břehu Jordánu, který Izrael okupuje od roku 1967 a který chtějí Palestinci za základ svého budoucího státu.

Palestinští obyvatelé na svém území čelí zpřísněným vojenským restrikcím a také prudkému nárůstu násilných útoků ze strany židovských osadníků, kvůli nimž je Izrael terčem čím dál tvrdší mezinárodní kritiky.

Podle agentury AFP, která se odvolává na údaje palestinské samosprávy, od října 2023 izraelští vojáci nebo extremisté z řad osadníků zabili na Západním břehu nejméně 1080 Palestinců, a to jak ozbrojenců, tak i mnoho civilistů. Při útocích palestinských radikálů nebo při izraelských vojenských operacích přišlo za tu dobu podle oficiálních údajů o život nejméně 46 Izraelců, civilistů i vojáků.

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Izraelští vojáci v Hebronu stříleli na auto s civilisty, zabili sedmiměsíčního Palestince

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