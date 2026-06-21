Vance přiletěl do Švýcarska. Začínají jednání o íránském jaderném programu

Autor: ,
  10:56aktualizováno  10:56
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Americký viceprezident J. D. Vance v neděli ráno SELČ přiletěl do Švýcarska, aby pomohl formálně zahájit jednání o omezení íránského jaderného programu a o naplnění memoranda o ukončení války Spojených států proti Íránu.

Rozhovory americké delegace vedené Vancem a íránskými vyjednavači v čele s Mohammadem Bágher Ghálíbáfem, začaly v neděli ráno. Podle švýcarského ministerstva se jich účastní také zprostředkovatelé z Pákistánu a Kataru.

Mluvčí íránského ministerstva zahraničí podle íránské státní agentury IRNA uvedl, že schůzka bude jednodenní. Odpoledne se podle něho uskuteční společné setkání zástupců Íránu, USA, Kataru a Pákistánu.

Memorandum o porozumění, které ve středu na dálku podepsali americký prezident Donald Trump a íránský prezident Masúd Pezeškján, otevírá cestu ke konečné mírové dohodě.

Americký viceprezident Vance před jeho cestou na jednání do švýcarského Curychu, (20. července 2026)
Americký viceprezident Vance před jeho cestou na jednání do švýcarského Curychu, (20. července 2026)
Americký viceprezident Vance před jeho cestou na jednání do švýcarského Curychu, (20. července 2026)
Americký viceprezident Vance před jeho cestou na jednání do švýcarského Curychu, (20. července 2026)
23 fotografií

Pro americké a íránské vyjednávače se tím otevřela 60denní lhůta pro to, aby se pokusili dosáhnout shody na technických detailech. Agentura AP podotýká, že jednání mají obrovský význam pro světovou ekonomiku a globální bezpečnost.

První dny této lhůty však poznamenaly rozsáhlé izraelské útoky proti Íránem podporovanému hnutí Hizballáh v Libanonu a následné oznámení Íránu, že znovu uzavírá Hormuzský průliv, který je klíčovou námořní cestou pro přepravu ropy nebo zemního plynu. Tvrzení Teheránu o uzavření strategické úžiny zpochybnila americká armáda.

Íránská delegace na jednání do Švýcarska, které se uskuteční v malebném středisku Bürgenstock nedaleko Lucernu, přijela už v sobotu večer. Rozhovory za účasti pákistánských a dalších zprostředkovatelů měly začít v pátek, ale kvůli eskalaci bojů v Libanonu se jejich zahájení o dva dny opozdilo.

Nad vrcholem hory, kde se jednání konají, létají vrtulníky. Švýcaři už dříve oznámili, že v zájmu diskrétnosti nebudou zveřejňovat žádné podrobnosti z průběhu rozhovorů.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.